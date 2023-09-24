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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - ПАОК
ПАС - ПАОК: обзор матча 24 сентября 2023
ПАС
24.09.2023, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 5 тур
1 : 3
Завершен
ПАОК
25'
Г. Памлидис
77'
А. Живкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС - ПАОК
Замена
И. Бильбао
️️️️
Ф. Хино
82'
78'
Желтая карточка
А. Живкович
Желтая карточка
А. Лиасос
78'
77'
ГОЛ! 1:1!
А. Живкович
Пас отдал
М. Саматта
Желтая карточка
Г. Памлидис
76'
Замена
А. Лолис
️️️️
Х. Гарро
75'
75'
Замена
Ж. Састре
️️️️
Виейринья
75'
Замена
М. Саматта
️️️️
Брэндон
Желтая карточка
Р. Эррамуспе
72'
Желтая карточка
Я. Киакос
70'
Замена
П. Конде
️️️️
К. Балан
62'
58'
Замена
А. Живкович
️️️️
К. Десподов
58'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
С. Мейте
37'
Желтая карточка
Т. Кедзиора
ГОЛ! 1:0!
Г. Памлидис
Пас отдал
К. Сория
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
55
Борис Клейман
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
13
Федерико Хино
ЦП
27
Хуан Гарро
ПВ
14
Георгиос Памлидис
ПВ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
33
Dimitrios Naoumis
ЦЗ
11
Александрос Лолис
ЛВ
24
Икер Бильбао
ЦП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
99
Педро Конде
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
9
Стефанос Цимас
ЦФ
4-1-1-2-2
55
Клейман
77
Киакос
6
Пантелакис
5
Эррамуспе
30
Сория
8
Лиасос
13
Хино
27
Гарро
14
Памлидис
7
Росеро
91
Балан
4-2-2-2
24
Котарски
94
Кедзиора
37
Насберг
20
Виейринья
55
Соареш
21
Оздоев
8
Мейте
77
Десподов
45
Константелиас
23
Брэндон
11
Тайсон
13
Хино
24
Бильбао
24
Бильбао
13
Хино
27
Гарро
11
Лолис
11
Лолис
27
Гарро
91
Балан
99
Конде
99
Конде
91
Балан
20
Виейринья
25
Састре
25
Састре
20
Виейринья
8
Мейте
22
Шваб
22
Шваб
8
Мейте
77
Десподов
14
Живкович
14
Живкович
77
Десподов
23
Брэндон
38
Саматта
38
Саматта
23
Брэндон
Остались в запасе
ПАС
ПАОК
31
Василиос Атанасиу
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
33
Dimitrios Naoumis
ЦЗ
24
Konstantinos Panagou
ЦП
28
Joseph Efford
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
12
Живко Живкович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
99
Томас Мург
ЦП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
31
Василиос Атанасиу
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
33
Dimitrios Naoumis
ЦЗ
24
Konstantinos Panagou
ЦП
28
Joseph Efford
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
99
Томас Мург
ЦП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча ПАС - ПАОК
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
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