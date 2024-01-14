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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - ПАС
ПАОК - ПАС: обзор матча 14 января 2024
ПАОК
14.01.2024, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 18 тур
4 : 0
Завершен
ПАС
29'
А. Рахман Баба
49'
С. Мейте
53'
С. Цимас
66'
Д. Ринстра (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - ПАС
Замена
Э. Лирацис
️️️️
Ж. Састре
79'
Замена
М. Антонио
️️️️
М. Оздоев
73'
71'
Замена
J. Efford
️️️️
З. Карахалиос
Замена
Брэндон
️️️️
С. Цимас
68'
Замена
А. Живкович
️️️️
К. Десподов
68'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Д. Ринстра
66'
62'
Замена
К. Балан
️️️️
П. Конде
62'
Замена
К. Росеро
️️️️
J. Leo
ГОЛ! 3:0!
С. Цимас
Пас отдал
Ж. Састре
53'
ГОЛ! 2:0!
С. Мейте
49'
ГОЛ! 1:0!
А. Рахман Баба
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
11
Тайсон
(К)
ЦФ
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
ПАС
55
Борис Клейман
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
23
Дан Ринстра
ЦП
13
Федерико Хино
ЦП
99
Педро Конде
ЦФ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
23
Брэндон
ЦФ
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
46
Matúš Begala
ЦП
29
Iason Kyrkos
ЦП
7
Кевин Росеро
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
4-3-1-2
24
Котарски
21
Баба
25
Састре
3
Кулиеракис
94
Кедзиора
21
Оздоев
8
Мейте
99
Мург
77
Десподов
9
Цимас
11
Тайсон
3-3-2-2
55
Клейман
6
Пантелакис
5
Эррамуспе
45
Бакадимас
30
Сория
6
Карахалиос
77
Киакос
23
Ринстра
13
Хино
12
99
Конде
25
Састре
2
Лирацис
2
Лирацис
25
Састре
21
Оздоев
8
Антонио
8
Антонио
21
Оздоев
77
Десподов
14
Живкович
14
Живкович
77
Десподов
9
Цимас
23
Брэндон
23
Брэндон
9
Цимас
12
7
Росеро
7
Росеро
12
6
Карахалиос
28
28
6
Карахалиос
99
Конде
91
Балан
91
Балан
99
Конде
Остались в запасе
ПАОК
ПАС
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
Главный тренер
Рэзван Луческу
31
Василиос Атанасиу
ВР
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
46
Matúš Begala
ЦП
29
Iason Kyrkos
ЦП
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
Остались в запасе
31
Василиос Атанасиу
ВР
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
46
Matúš Begala
ЦП
29
Iason Kyrkos
ЦП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча ПАОК - ПАС
Всего ударов по воротам
23
4
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
2
Нарушения
12
10
Офсайды
1
1
Количество передач
736
264
Сейвы
0
7
Точность передач %
91
75
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Главный судья:
Alexandros Tsakalidis, Greece
Стадион:
Тумба
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