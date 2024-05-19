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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - ПАОК
Арис - ПАОК: обзор матча 19 мая 2024
Арис
19.05.2024, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, группа A, 10 тур
1 : 2
Завершен
ПАОК
47'
Л. Морон
30'
Брэндон
62'
Тайсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - ПАОК
Желтая карточка
А. Самора
90'
+3
Желтая карточка
М. Гарсия
88'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
М. Сулейманов
86'
Замена
Ф. Феррари
️️️️
М. Монтойя
86'
Замена
G. Fetfatzidis
️️️️
J. Jules Mvondo
86'
78'
Вторая желтая
Я. Михайлидис
Замена
А. Самора
️️️️
К. Саверио
72'
70'
Желтая карточка
Т. Кедзиора
Замена
М. Гарсия
️️️️
Б. Верстате
66'
65'
Замена
К. Десподов
️️️️
Тайсон
65'
Замена
М. Саматта
️️️️
Брэндон
62'
ГОЛ! 1:2!
Тайсон
Пас отдал
Брэндон
Желтая карточка
Б. Верстате
55'
ГОЛ! 1:1!
Л. Морон
Пас отдал
М. Одубайо
47'
Желтая карточка
М. Монтойя
39'
30'
ГОЛ! 0:1!
Брэндон
Пас отдал
А. Живкович
1'
Желтая карточка
Я. Михайлидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Julián Cuesta
(К)
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
19
Кике Саверио
ЛВ
30
Jean Jules Mvondo
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
22
Штефан Шваб
(К)
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
23
Брэндон
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Арис
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
10
Альваро Самора
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
4-3-1-2
1
28
Одубайо
4
Фабиано
14
Брабец
33
Монтойя
30
16
Дарида
4
Верстате
19
Саверио
80
Морон
93
Сулейманов
4-3-1-2
24
Котарски
25
Састре
94
Кедзиора
5
Михайлидис
21
Баба
8
Мейте
22
Шваб
14
Живкович
45
Константелиас
11
Тайсон
23
Брэндон
33
Монтойя
26
Феррари
26
Феррари
33
Монтойя
30
10
10
30
4
Верстате
5
Гарсия
5
Гарсия
4
Верстате
19
Саверио
10
Самора
10
Самора
19
Саверио
93
Сулейманов
17
Ансарифард
17
Ансарифард
93
Сулейманов
11
Тайсон
77
Десподов
77
Десподов
11
Тайсон
23
Брэндон
25
Саматта
25
Саматта
23
Брэндон
Остались в запасе
Арис
ПАОК
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
Главный тренер
Апостолос Манциос
12
Живко Живкович
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
Главный тренер
Апостолос Манциос
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Арис - ПАОК
4
1
2
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
55
0
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
12
15
Офсайды
2
0
Количество передач
345
120
Сейвы
0
2
Точность передач %
75
154
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
8
0
Удары из-за пределов штрафной
8
0
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Главный судья:
Орель Гринфилд
Стадион:
Kleanthis Vikelides, Thessaloniki
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