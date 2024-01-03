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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - ОФИ
ПАОК - ОФИ: обзор матча 03 января 2024
ПАОК
03.01.2024, среда, 21:00
Греция. Суперлига, 16 тур
4 : 0
Завершен
ОФИ
39'
К. Десподов
41'
А. Рахман Баба
89'
М. Антонио
90+2'
Брэндон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - ОФИ
ГОЛ! 4:0!
Брэндон
Пас отдал
К. Десподов
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
М. Антонио
Пас отдал
К. Десподов
89'
Замена
М. Антонио
️️️️
Т. Мург
86'
Желтая карточка
Ж. Састре
83'
Замена
Брэндон
️️️️
М. Саматта
77'
Замена
С. Мейте
️️️️
Ш. Шваб
76'
75'
Замена
Н. Дико
️️️️
Х. Анхель Нейра
Замена
М. Оздоев
️️️️
Т. Циггарас
66'
63'
Замена
Г. Тораринссон
️️️️
А. Риера
63'
Замена
С. Москера
️️️️
М. Бакич
Пенальти не реализован!
М. Саматта
45'
+3
ГОЛ! 2:0!
А. Рахман Баба
41'
ГОЛ! 1:0!
К. Десподов
Пас отдал
А. Рахман Баба
39'
36'
Желтая карточка
В. Лампропулос
30'
Желтая карточка
Х. Анхель Нейра
Пенальти не реализован!
Ш. Шваб
22'
21'
Желтая карточка
П. Вурос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
22
Штефан Шваб
(К)
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
ОФИ
33
Noam Baumann
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
2
Праксителис Вурос
(К)
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
21
Джон Тораль
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
27
Луис Феллипе
ЦФ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
11
Тайсон
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
77
Ilias Simantirakis
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
80
Titos Koutentakis
ЦП
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
4-3-2-1
24
Котарски
21
Баба
5
Троост-Эконг
5
Михайлидис
25
Састре
5
Циггарас
22
Шваб
99
Мург
45
Константелиас
77
Десподов
38
Саматта
4-1-2-1-2
33
2
Вурос
24
Лампропулос
64
Ларссон
23
Абанда
29
Мельядо
21
Тораль
88
Бакич
23
Риера
10
Нейра
27
Феллипе
5
Циггарас
21
Оздоев
21
Оздоев
5
Циггарас
22
Шваб
8
Мейте
8
Мейте
22
Шваб
99
Мург
8
Антонио
8
Антонио
99
Мург
38
Саматта
23
Брэндон
23
Брэндон
38
Саматта
23
Риера
4
Тораринссон
4
Тораринссон
23
Риера
88
Бакич
33
Москера
33
Москера
88
Бакич
10
Нейра
12
Дико
12
Дико
10
Нейра
Остались в запасе
ПАОК
ОФИ
12
Живко Живкович
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
32
Dimitris Sotiriou
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
77
Ilias Simantirakis
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
80
Titos Koutentakis
ЦП
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
11
Тайсон
ЦФ
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
77
Ilias Simantirakis
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
80
Titos Koutentakis
ЦП
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча ПАОК - ОФИ
1
3
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
11
16
Офсайды
1
4
Количество передач
438
488
Сейвы
7
5
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
3
12
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Tsetsilas, Greece
Стадион:
Тумба
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