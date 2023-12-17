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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - ПАОК
Астерас - ПАОК: обзор матча 17 декабря 2023
Астерас
17.12.2023, воскресенье, 18:30
Греция. Суперлига, 14 тур
1 : 4
Завершен
ПАОК
63'
Э. Жуканович
34'
Т. Мург
59'
К. Десподов
69'
Т. Мург
90'
К. Десподов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - ПАОК
Замена
И. Диарра
️️️️
Н. Кальцас
90'
+1
90'
ГОЛ! 1:4!
К. Десподов
Пас отдал
С. Цимас
89'
Замена
С. Цимас
️️️️
М. Саматта
86'
Желтая карточка
Ш. Шваб
Замена
В. Манцис
️️️️
Х. Мирителло
77'
Замена
J. Luis Valiente Gimenez
️️️️
Х. Мунафо
77'
73'
Замена
С. Мейте
️️️️
М. Оздоев
73'
Замена
Ж. Састре
️️️️
Виейринья
69'
ГОЛ! 1:3!
Т. Мург
ГОЛ! 1:2!
Э. Жуканович
63'
59'
ГОЛ! 0:2!
К. Десподов
Пас отдал
М. Саматта
Желтая карточка
Ф. Альварес
45'
+2
34'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мург
Замена
Ш. Госс
️️️️
Х. Бартоло
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
8
Хуан Мунафо
(К)
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
9
Хуан Мирителло
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
20
Виейринья
(К)
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Астерас
1
Nikolaos Grammatikakis
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
5
Иуба Диарра
ЦП
16
Шон Госс
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
14
Василиос Манцис
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
9
Стефанос Цимас
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Пападопулос
19
Кастаньо
87
Жуканович
69
Алагбе
24
Альварес
2
Кармона
8
Мунафо
77
7
Бартоло
20
Кальцас
9
Мирителло
4-3-2-1
24
Котарски
94
Кедзиора
20
Виейринья
3
Кулиеракис
21
Баба
21
Оздоев
22
Шваб
99
Мург
77
Десподов
45
Константелиас
38
Саматта
20
Кальцас
5
Диарра
5
Диарра
20
Кальцас
7
Бартоло
16
Госс
16
Госс
7
Бартоло
8
Мунафо
6
6
8
Мунафо
9
Мирителло
14
Манцис
14
Манцис
9
Мирителло
20
Виейринья
25
Састре
25
Састре
20
Виейринья
21
Оздоев
8
Мейте
8
Мейте
21
Оздоев
38
Саматта
9
Цимас
9
Цимас
38
Саматта
Остались в запасе
Астерас
ПАОК
1
Nikolaos Grammatikakis
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
Главный тренер
Апостолос Манциос
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
1
Nikolaos Grammatikakis
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Астерас - ПАОК
1
1
Всего ударов по воротам
4
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
9
8
Офсайды
1
2
Количество передач
154
289
Сейвы
2
2
Точность передач %
68
85
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Главный судья:
Dimitris Maloutas, Greece
Стадион:
Theodoros Kolokotronis Stadium, Tripoli
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