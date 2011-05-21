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Саид Бутахар
Статистика
Саид Бутахар - статистика
Завершил карьеру
12 августа 1982 (44), Роттердам
#20 | Полузащитник
172 см | 67 кг
Нидерланды | Марокко
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарагоса
20
2
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
1 : 2
21.05.2011
Сарагоса
1' - 65'
Испания. Примера, 37 тур
Сарагоса
1 : 0
15.05.2011
Эспаньол
1' - 62'
Испания. Примера, 36 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
11.05.2011
Сарагоса
46' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Сарагоса
1 : 3
08.05.2011
Осасуна
75' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Сарагоса
1 : 0
25.04.2011
Альмерия
1' - 54'
Испания. Примера, 32 тур
Вильярреал
1 : 0
18.04.2011
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Сарагоса
2 : 1
02.03.2011
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Спортинг
0 : 0
26.02.2011
Сарагоса
1' - 53'
Испания. Примера, 24 тур
Сарагоса
0 : 1
19.02.2011
Атлетико
1' - 72'
Испания. Примера, 23 тур
Эркулес
2 : 1
13.02.2011
Сарагоса
1' - 77'
4'
Испания. Примера, 22 тур
Сарагоса
1 : 1
05.02.2011
Расинг
1' - 68'
40'
37'
Испания. Примера, 21 тур
Малага
1 : 2
29.01.2011
Сарагоса
75' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Сарагоса
1 : 0
23.01.2011
Депортиво
1' - 67'
38'
Испания. Примера, 19 тур
Сарагоса
1 : 0
15.01.2011
Леванте
1' - 67'
Испания. Примера, 18 тур
Эспаньол
4 : 0
09.01.2011
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
0 : 0
19.12.2010
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Сарагоса
1 : 3
12.12.2010
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Альмерия
1 : 1
05.12.2010
Сарагоса
75' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Сарагоса
0 : 3
27.11.2010
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
1 : 1
22.11.2010
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Сарагоса
1 : 2
14.11.2010
Севилья
85' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Сарагоса
3 : 2
07.11.2010
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
1 : 1
30.10.2010
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Сарагоса
0 : 2
23.10.2010
Барселона
76' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
2 : 1
17.10.2010
Сарагоса
62' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Сарагоса
2 : 2
02.10.2010
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
1 : 0
26.09.2010
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Сарагоса
0 : 0
22.09.2010
Эркулес
83' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Расинг
2 : 0
19.09.2010
Сарагоса
61' - 90'
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