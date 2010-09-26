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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Сарагоса
Атлетико - Сарагоса: обзор матча 26 сентября 2010
Атлетико
26.09.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 0
Завершен
Сарагоса
20'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Сарагоса
Желтая карточка
М. Контини
Желтая карточка
Х. Валера
Замена
Х. Валера
️️️️
Д. Коста
Замена
С. Агуэро
️️️️
Д. Форлан
Замена
Н. Бертоло
️️️️
М. Ланцаро
Замена
М. Суарес
️️️️
Тиагу
Желтая карточка
С. Агуэро
Красная карточка
Х. Антонио Рейес
Желтая карточка
А. Домингес
Желтая карточка
П. Ассунсао
Желтая карточка
М. Ланцаро
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
К. Лакрус
Замена
А. Доблас
️️️️
Л. Франко
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
20'
18'
Желтая карточка
Л. Понцио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
20
Симау
ЛП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
21
Андер Эррера
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
14
Габи
ЦП
29
Кевин Лакрус
ЦФ
18
Марко Перес
ЦФ
Атлетико
3
Антонио Лопес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Сарагоса
12
Антонио Доблас
ВР
77
Адам Пинтер
ОП
20
Саид Бутахар
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
85
Нобрега Браулио
ЦФ
4-4-2
43
Де Хеа
16
Луис
2
Годин
21
Переа
18
Домингес
20
Симау
5
Тиагу
12
Ассунсао
19
Рейес
19
Коста
10
Форлан
4-4-2
1
Франко
37
Обрадович
39
Ярошик
15
Контини
5
Ланцаро
21
Эррера
23
Понцио
14
Габи
7
Лафита
18
Перес
29
Лакрус
5
Тиагу
4
Суарес
4
Суарес
5
Тиагу
19
Коста
20
Валера
20
Валера
19
Коста
10
Форлан
10
Агуэро
10
Агуэро
10
Форлан
1
Франко
12
Доблас
12
Доблас
1
Франко
5
Ланцаро
16
Бертоло
16
Бертоло
5
Ланцаро
29
Лакрус
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
29
Лакрус
Остались в запасе
Атлетико
Сарагоса
3
Антонио Лопес
ЛЗ
8
Фран Мерида
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
20
Саид Бутахар
ЦП
77
Адам Пинтер
ОП
7
Хорхе Лопес
ПВ
85
Нобрега Браулио
ЦФ
Остались в запасе
3
Антонио Лопес
ЛЗ
8
Фран Мерида
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
20
Саид Бутахар
ЦП
77
Адам Пинтер
ОП
7
Хорхе Лопес
ПВ
85
Нобрега Браулио
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Атлетико - Сарагоса
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
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