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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Атлетик
Сарагоса - Атлетик: обзор матча 02 марта 2011
Сарагоса
02.03.2011, среда, 22:00
Испания. Примера, 26 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
49'
И. Ярошик
56'
И. Уче
18'
Ф. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Атлетик
Замена
Г. Н'Дав
️️️️
С. Бутахар
Желтая карточка
М. Контини
Замена
П. Да Силва
️️️️
М. Ланцаро
Замена
И. Перес
️️️️
П. Орбаис
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
И. Уче
Желтая карточка
И. Ярошик
Замена
Д. Лопес
️️️️
М. Сусаета
Желтая карточка
М. Баленсиага
Желтая карточка
Л. Понцио
Замена
И. Муньяин
️️️️
И. Габилондо
ГОЛ! 2:1!
И. Уче
ГОЛ! 1:1!
И. Ярошик
Желтая карточка
Габи
Желтая карточка
Х. Мартинес
18'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Льоренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
12
Антонио Доблас
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
20
Саид Бутахар
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
14
Габи
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Сарагоса
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
7
Хорхе Лопес
ПВ
18
Марко Перес
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
4-5-1
12
Доблас
37
Обрадович
15
Контини
5
Ланцаро
39
Ярошик
21
Эррера
16
Бертоло
14
Габи
23
Понцио
20
Бутахар
14
Уче
4-2-2-2
1
Ирайсос
51
Ираола
12
Сан Хосе
5
Экиза
18
Баленсиага
6
Орбаис
88
Мартинес
14
Сусаета
11
Габилондо
12
Льоренте
23
Токеро
20
Бутахар
8
Н'Дав
8
Н'Дав
20
Бутахар
5
Ланцаро
4
Да Силва
4
Да Силва
5
Ланцаро
14
Уче
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
14
Уче
6
Орбаис
21
Перес
21
Перес
6
Орбаис
11
Габилондо
10
Муньяин
10
Муньяин
11
Габилондо
14
Сусаета
27
Лопес
27
Лопес
14
Сусаета
Остались в запасе
Сарагоса
Атлетик
18
Марко Перес
ЦФ
77
Адам Пинтер
ОП
7
Хорхе Лопес
ПВ
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
18
Марко Перес
ЦФ
77
Адам Пинтер
ОП
7
Хорхе Лопес
ПВ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Сарагоса - Атлетик
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Ла Ромареда
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