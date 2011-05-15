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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Эспаньол
Сарагоса - Эспаньол: обзор матча 15 мая 2011
Сарагоса
15.05.2011, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 37 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
54'
Л. Понцио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Эспаньол
Замена
Н. Браулио
️️️️
А. Лафита
Желтая карточка
Х. Лопес
Желтая карточка
Габи
Замена
Р. Фонте
️️️️
Х. Чика
Замена
Н. Бертоло
️️️️
С. Бутахар
Замена
А. Васкес
️️️️
И. Алонсо
Замена
Исайас
️️️️
Х. Кальехон
ГОЛ! 1:0!
Л. Понцио
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
И. Уче
Желтая карточка
А. Эррера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
20
Саид Бутахар
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
14
Габи
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
21
Хави Лопес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
24
Иван Алонсо
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Сарагоса
16
Николас Бертоло
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
85
Нобрега Браулио
ЦФ
Эспаньол
5
Исайас
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
4-5-1
1
Франко
37
Обрадович
5
Ланцаро
39
Ярошик
4
Да Силва
7
Лафита
23
Понцио
14
Габи
21
Эррера
20
Бутахар
14
Уче
4-1-2-3
13
Камени
2
Чика
5
Амат
5
Родригес
14
Галан
21
Лопес
10
Луис Гарсия
25
Верду
10
Освальдо
24
Алонсо
7
Кальехон
20
Бутахар
16
Бертоло
16
Бертоло
20
Бутахар
14
Уче
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
14
Уче
7
Лафита
85
Браулио
85
Браулио
7
Лафита
7
Кальехон
5
Исайас
5
Исайас
7
Кальехон
24
Алонсо
9
Васкес
9
Васкес
24
Алонсо
2
Чика
17
Фонте
17
Фонте
2
Чика
Остались в запасе
Сарагоса
Эспаньол
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Сарагоса - Эспаньол
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Ла Ромареда
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