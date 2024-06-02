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Даниэл Чиофани
Статистика
Даниэл Чиофани - статистика
Завершил карьеру
31 июля 1985 (41)
#9 | Нападающий
180 см | 75 кг
Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кремонезе
16
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, Финал
Венеция
1 : 0
02.06.2024
Кремонезе
86' - 90'
Италия. Серия В, Финал
Кремонезе
0 : 0
30.05.2024
Венеция
71' - 90'
Италия. Серия В, 1/2 финала
Кремонезе
4 : 0
25.05.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 1/2 финала
Катанцаро
2 : 2
21.05.2024
Кремонезе
1' - 59'
50'
Италия. Серия В, 38 тур
Кремонезе
3 : 0
10.05.2024
Циттаделла
79' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Парма
1 : 1
05.05.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Кремонезе
2 : 1
01.05.2024
Пиза
1' - 76'
13'
Италия. Серия В, 35 тур
Венеция
2 : 1
26.04.2024
Кремонезе
90' - 90'
Италия. Серия В, 34 тур
Катанцаро
0 : 0
20.04.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 33 тур
Кремонезе
1 : 2
13.04.2024
Тернана
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Бари
1 : 2
05.04.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Кремонезе
0 : 1
01.04.2024
Феральписало
82' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Зюйдтироль
3 : 0
16.03.2024
Кремонезе
77' - 90'
Италия. Серия В, 29 тур
Кремонезе
2 : 1
09.03.2024
Комо
79' - 90'
Италия. Серия В, 28 тур
Модена
0 : 1
03.03.2024
Кремонезе
80' - 90'
Италия. Серия В, 27 тур
Сампдория
1 : 2
27.02.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 26 тур
Кремонезе
2 : 2
24.02.2024
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Асколи
0 : 0
16.02.2024
Кремонезе
Был в запасе
71'
Италия. Серия В, 24 тур
Кремонезе
1 : 1
10.02.2024
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Лекко
0 : 1
03.02.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Кремонезе
1 : 0
27.01.2024
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Специя
0 : 1
20.01.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Кремонезе
1 : 0
14.01.2024
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 19 тур
Палермо
3 : 2
26.12.2023
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Кремонезе
4 : 0
23.12.2023
Модена
83' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Феральписало
1 : 0
16.12.2023
Кремонезе
63' - 90'
Италия. Серия В, 16 тур
Кремонезе
1 : 0
09.12.2023
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 15 тур
Пиза
0 : 0
02.12.2023
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 14 тур
Кремонезе
1 : 0
25.11.2023
Лекко
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Брешиа
0 : 3
12.11.2023
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Кремонезе
3 : 0
05.11.2023
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
0 : 1
21.10.2023
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Комо
1 : 3
08.10.2023
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Кремонезе
1 : 2
01.10.2023
Парма
82' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Козенца
1 : 2
26.09.2023
Кремонезе
85' - 90'
Италия. Серия В, 6 тур
Кремонезе
2 : 2
23.09.2023
Асколи
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Реджана 1919
2 : 2
16.09.2023
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Кремонезе
1 : 1
03.09.2023
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Тернана
0 : 1
30.08.2023
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Кремонезе
0 : 1
26.08.2023
Бари
46' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Кремонезе
0 : 0
19.08.2023
Катанцаро
84' - 90'
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