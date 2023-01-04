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    Даниэл Чиофани - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Даниэл
    Фамилия Чиофани
    Команда Кремонезе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 июля 1985 (37 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 66' - 90' Сассуоло 3:2 Кремонезе Италия. Серия А, 25 тур
    28.02.2023 78' - 90' Кремонезе 2:1 Рома Италия. Серия А, 24 тур
    82'
    20.02.2023 68' - 90' Торино 2:2 Кремонезе Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 60' - 90' Наполи 3:0 Кремонезе Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кремонезе 22 4 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2023 66' -90' Сассуоло (Сассуоло) 3:2 Кремонезе (Кремона)
    28.02.2023 78' -90' Кремонезе (Кремона) 2:1 Рома (Рим)
    82'
    20.02.2023 68' -90' Торино (Турин) 2:2 Кремонезе (Кремона)
    12.02.2023 60' -90' Наполи (Неаполь) 3:0 Кремонезе (Кремона)
    04.02.2023 1' -60' Кремонезе (Кремона) 0:2 Лечче (Лечче)
    28.01.2023 1' -60' Кремонезе (Кремона) 1:2 Интер (Милан)
    23.01.2023 1' -61' Болонья (Болонья) 1:1 Кремонезе (Кремона)
    14.01.2023 57' -90' Кремонезе (Кремона) 2:3 Монца (Монца)
    67' 83'
    09.01.2023 82' -90' Верона (Верона) 2:0 Кремонезе (Кремона)
    04.01.2023 90' -90' Кремонезе (Кремона) 0:1 Ювентус (Турин)
    11.11.2022 78' -90' Эмполи (Эмполи) 2:0 Кремонезе (Кремона)
    08.11.2022 1' -63' Кремонезе (Кремона) 0:0 Милан (Милан)
    05.11.2022 76' -90' Салернитана (Салернитана) 2:2 Кремонезе (Кремона)
    88' 89'
    30.10.2022 85' -90' Кремонезе (Кремона) 0:0 Удинезе (Удине)
    24.10.2022 65' -90' Кремонезе (Кремона) 0:1 Сампдория (Генуя)
    16.10.2022 72' -90' Специя (Ла Специя) 2:2 Кремонезе (Кремона)
    09.10.2022 79' -90' Кремонезе (Кремона) 1:4 Наполи (Неаполь)
    02.10.2022 1' -65' Лечче (Лечче) 1:1 Кремонезе (Кремона)
    19'
    18.09.2022 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 0:4 Лацио (Рим)
    11.09.2022 83' -90' Аталанта (Бергамо) 1:1 Кремонезе (Кремона)
    04.09.2022 83' -90' Кремонезе (Кремона) 0:0 Сассуоло (Сассуоло)
    30.08.2022 Был в запасе Интер (Милан) 3:1 Кремонезе (Кремона)
    27.08.2022 85' -90' Кремонезе (Кремона) 1:2 Торино (Турин)
    22.08.2022 85' -90' Рома (Рим) 1:0 Кремонезе (Кремона)
    14.08.2022 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:2 Кремонезе (Кремона)
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