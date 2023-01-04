Даниэл Чиофани - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Даниэл
|Фамилия
|Чиофани
|Команда
|Кремонезе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Даниэл
|Фамилия
|Чиофани
|Команда
|Кремонезе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|66' - 90'
|Сассуоло
|3:2
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 25 тур
|28.02.2023
|78' - 90'
|Кремонезе
|2:1
|Рома
|Италия. Серия А, 24 тур
|82'
|20.02.2023
|68' - 90'
|Торино
|2:2
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|60' - 90'
|Наполи
|3:0
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кремонезе
|22
|4
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|66' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:2
|Кремонезе (Кремона)
|28.02.2023
|78' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|2:1
|Рома (Рим)
|82'
|20.02.2023
|68' -90'
|Торино (Турин)
|2:2
|Кремонезе (Кремона)
|12.02.2023
|60' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Кремонезе (Кремона)
|04.02.2023
|1' -60'
|Кремонезе (Кремона)
|0:2
|Лечче (Лечче)
|28.01.2023
|1' -60'
|Кремонезе (Кремона)
|1:2
|Интер (Милан)
|23.01.2023
|1' -61'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|14.01.2023
|57' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|2:3
|Монца (Монца)
|67' 83'
|09.01.2023
|82' -90'
|Верона (Верона)
|2:0
|Кремонезе (Кремона)
|04.01.2023
|90' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|11.11.2022
|78' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:0
|Кремонезе (Кремона)
|08.11.2022
|1' -63'
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Милан (Милан)
|05.11.2022
|76' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|2:2
|Кремонезе (Кремона)
|88' 89'
|30.10.2022
|85' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|24.10.2022
|65' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|16.10.2022
|72' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Кремонезе (Кремона)
|09.10.2022
|79' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|1:4
|Наполи (Неаполь)
|02.10.2022
|1' -65'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|19'
|18.09.2022
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|0:4
|Лацио (Рим)
|11.09.2022
|83' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|04.09.2022
|83' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.08.2022
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|3:1
|Кремонезе (Кремона)
|27.08.2022
|85' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|1:2
|Торино (Турин)
|22.08.2022
|85' -90'
|Рома (Рим)
|1:0
|Кремонезе (Кремона)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:2
|Кремонезе (Кремона)