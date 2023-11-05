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Расписание матчей
Италия. Серия B
Кремонезе - Специя
Кремонезе - Специя: обзор матча 05 ноября 2023
Кремонезе
05.11.2023, воскресенье, 18:15
Италия. Серия В, 12 тур
3 : 0
Завершен
Специя
12'
Л. Серникола
29'
Л. Дзанимачча
52'
М. Кода
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Специя
90'
+4
Красная карточка
Д. Николау
Желтая карточка
М. Коллоколо
84'
Желтая карточка
В. Антов
81'
Замена
А. Туйя
️️️️
М. Бьянкетти
79'
Замена
Д. Куальята
️️️️
Л. Дзанимачча
78'
Замена
G. Abrego
️️️️
Ч. Пикель
71'
Замена
Д. Окереке
️️️️
К. Буонаюто
70'
64'
Замена
Д. Верде
️️️️
М. Антонуччи
Замена
М. Коллоколо
️️️️
Ф. Васкес
62'
57'
Замена
Ф. Бандинелли
️️️️
Ш. Журковски
57'
Замена
Р. Куда
️️️️
Ф. Кассата
ГОЛ! 3:0!
М. Кода
52'
46'
Замена
Н. Бертола
️️️️
Л. Мюль
Желтая карточка
Ч. Пикель
39'
ГОЛ! 2:0!
Л. Дзанимачча
Пас отдал
Л. Серникола
29'
22'
Желтая карточка
Л. Мюль
ГОЛ! 1:0!
Л. Серникола
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
13
Лука Раванелли
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
(К)
ЦЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
18
Чарльз Пикель
ОП
20
Франко Васкес
АП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
9
Массимо Кода
ЦФ
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
43
Димитриос Николау
(К)
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
29
Франческо Кассата
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
71
Сальваторе Элиа
ПВ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Кремонезе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
26
Gonzalo Abrego
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
80
Рашид Куда
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
36
Pietro Calzolari
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
9
Лука Моро
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
4-2-3-1
1
Сарр
17
Серникола
13
Раванелли
15
Бьянкетти
60
Антов
4
Кастаньетти
18
Пикель
92
Буонаюто
20
Васкес
98
Дзанимачча
9
Кода
4-1-2-1-2
1
Дронговски
98
Амьен-Аду
43
Николау
5
Мюль
13
Реца
94
Эспозито
29
Кассата
14
Журковски
71
Элиа
94
Пио Эспозито
16
Антонуччи
98
Дзанимачча
12
Куальята
12
Куальята
98
Дзанимачча
15
Бьянкетти
13
Туйя
13
Туйя
15
Бьянкетти
18
Пикель
26
26
18
Пикель
20
Васкес
18
Коллоколо
18
Коллоколо
20
Васкес
92
Буонаюто
29
Окереке
29
Окереке
92
Буонаюто
5
Мюль
13
Бертола
13
Бертола
5
Мюль
29
Кассата
80
Куда
80
Куда
29
Кассата
14
Журковски
23
Бандинелли
23
Бандинелли
14
Журковски
16
Антонуччи
10
Верде
10
Верде
16
Антонуччи
Остались в запасе
Кремонезе
Специя
99
Андреас Юнгдаль
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
41
Йерун Зут
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
36
Pietro Calzolari
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
9
Лука Моро
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
36
Pietro Calzolari
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
9
Лука Моро
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Кремонезе - Специя
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Ди Марко
(Чампино)
Стадион:
Джованни Зини
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