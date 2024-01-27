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Расписание матчей
Италия. Серия B
Кремонезе - Брешиа
Кремонезе - Брешиа: обзор матча 27 января 2024
Кремонезе
27.01.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 22 тур
1 : 0
Завершен
Брешиа
30'
G. Abrego
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Брешиа
Замена
Д. Окереке
️️️️
Ф. Васкес
79'
Замена
Д. Куальята
️️️️
С. Фаллетти
79'
Желтая карточка
Ф. Васкес
68'
67'
Замена
М. Фарес
️️️️
А. Папетти
67'
Замена
Д. Ольцер
️️️️
Б. Бьярнасон
Замена
М. Кастаньетти
️️️️
Ж. Маер
65'
Замена
Ф. Тсаджут
️️️️
М. Кода
64'
Желтая карточка
G. Abrego
62'
Желтая карточка
Ж. Маер
59'
46'
Замена
Ф. Бианки
️️️️
Н. Галацци
ГОЛ! 1:0!
G. Abrego
Пас отдал
М. Кода
30'
Замена
G. Abrego
️️️️
М. Коллоколо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
(К)
ЦЗ
37
Жан Маер
ЦП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
18
Сесар Фаллетти
АП
20
Франко Васкес
АП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
9
Массимо Кода
ЦФ
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
(К)
ЦЗ
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
6
Tom Van De Looi
ЦП
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
25
Николас Галацци
АП
24
Лоренцо Дикман
ЦФ
28
Davide Adorni
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
12
Alessandro Livieri
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Брешиа
30
Michele Avella
ВР
93
Мохаммед Фарес
ЛП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
72
Джакомо Ольцер
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
3
Matthieu Huard
ЦФ
17
Александр Джаллоу
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
4-2-3-1
99
Юнгдаль
17
Серникола
24
Лочошвили
15
Бьянкетти
60
Антов
37
Маер
18
Коллоколо
18
Фаллетти
20
Васкес
98
Дзанимачча
9
Кода
2-4-1-3
22
Андреначчи
66
Папетти
25
Бизоли
6
26
8
Бьярнасон
24
Мангравити
25
Галацци
11
Мончини
28
24
Дикман
18
Фаллетти
12
Куальята
12
Куальята
18
Фаллетти
37
Маер
4
Кастаньетти
4
Кастаньетти
37
Маер
18
Коллоколо
26
26
18
Коллоколо
20
Васкес
29
Окереке
29
Окереке
20
Васкес
9
Кода
74
Тсаджут
74
Тсаджут
9
Кода
66
Папетти
93
Фарес
93
Фарес
66
Папетти
8
Бьярнасон
72
Ольцер
72
Ольцер
8
Бьярнасон
25
Галацци
9
Бианки
9
Бианки
25
Галацци
Остались в запасе
Кремонезе
Брешиа
21
Джанлука Саро
ВР
12
Alessandro Livieri
ВР
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
30
Michele Avella
ВР
21
Riccardo Fogliata
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
3
Matthieu Huard
ЦФ
17
Александр Джаллоу
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
21
Джанлука Саро
ВР
12
Alessandro Livieri
ВР
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Остались в запасе
30
Michele Avella
ВР
21
Riccardo Fogliata
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
3
Matthieu Huard
ЦФ
17
Александр Джаллоу
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Кремонезе - Брешиа
3
Всего ударов по воротам
10
5
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
24
13
Офсайды
2
3
Количество передач
555
275
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
69
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Alberto Santoro, Italy
Стадион:
Джованни Зини
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