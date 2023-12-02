Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Пиза - Кремонезе
Пиза - Кремонезе: обзор матча 02 декабря 2023
Пиза
02.12.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 15 тур
0 : 0
Завершен
Кремонезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пиза - Кремонезе
Замена
G. Masucci
️️️️
М. Валоти
86'
86'
Замена
К. Буонаюто
️️️️
М. Кода
69'
Желтая карточка
Ж. Маер
62'
Замена
Д. Куальята
️️️️
Л. Серникола
62'
Замена
Ж. Маер
️️️️
М. Кастаньетти
Замена
Л. Трамони
️️️️
С. Морео
62'
Замена
E. Gliozzi
️️️️
М. Д'Алессандро
62'
Желтая карточка
С. Канестрелли
50'
Замена
Т. Барбиери
️️️️
P. Beruatto
46'
46'
Замена
М. Коллоколо
️️️️
Ч. Пикель
46'
Замена
Д. Окереке
️️️️
Ф. Васкес
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Васкес
Желтая карточка
М. Д'Алессандро
33'
31'
Желтая карточка
Л. Серникола
Желтая карточка
P. Beruatto
30'
Замена
Х. Херманнссон
️️️️
А. Калабрези
15'
2'
Желтая карточка
М. Бьянкетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пиза
12
Николас
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Мариуш Марин
(К)
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
20
P. Beruatto
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
32
Стефано Морео
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Кремонезе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
13
Лука Раванелли
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
(К)
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
4
Микеле Кастаньетти
ОП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
20
Франко Васкес
АП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
9
Массимо Кода
ЦФ
Пиза
22
Leonardo Loria
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
6
Адам Надь
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
21
Лисандру Трамони
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
30
Alessandro De Vitis
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
37
Жан Маер
ЦП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
44
Nikola Sekulov
ЦФ
2-3-1-4
12
Николас
33
Калабрези
5
Канестрелли
19
10
Валоти
8
Марин
77
Д'Алессандро
20
32
Морео
36
9
Млакар
4-2-1-2-1
99
Юнгдаль
13
Раванелли
15
Бьянкетти
60
Антов
17
Серникола
18
Пикель
4
Кастаньетти
26
98
Дзанимачча
20
Васкес
9
Кода
33
Калабрези
6
Херманнссон
6
Херманнссон
33
Калабрези
20
4
Барбиери
4
Барбиери
20
32
Морео
21
Трамони
21
Трамони
32
Морео
77
Д'Алессандро
9
9
77
Д'Алессандро
10
Валоти
26
26
10
Валоти
17
Серникола
12
Куальята
12
Куальята
17
Серникола
4
Кастаньетти
37
Маер
37
Маер
4
Кастаньетти
18
Пикель
18
Коллоколо
18
Коллоколо
18
Пикель
9
Кода
92
Буонаюто
92
Буонаюто
9
Кода
20
Васкес
29
Окереке
29
Окереке
20
Васкес
Остались в запасе
Пиза
Кремонезе
22
Leonardo Loria
ВР
6
Адам Надь
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
30
Alessandro De Vitis
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
21
Джанлука Саро
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
44
Nikola Sekulov
ЦФ
Остались в запасе
22
Leonardo Loria
ВР
6
Адам Надь
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
30
Alessandro De Vitis
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
Остались в запасе
21
Джанлука Саро
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
44
Nikola Sekulov
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Статистика матча Пиза - Кремонезе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Пиза
Италия. Серия В, 14 тур
Ареццо
- : -
29.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
Главный судья:
Ivano Pezzuto, Italy
Стадион:
Арена Гарибальди
Новости команд
Все
Пиза
Кремонезе
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
13 августа
3
Определился 3-й клуб, вылетевший из Серии A
25 мая
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Лацио» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Лацио» – «Пиза»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.7
23 мая
«Пиза» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Пиза» – «Наполи»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.66
16 мая
«Кремонезе» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
13 августа
3
Определился 3-й клуб, вылетевший из Серии A
25 мая
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+