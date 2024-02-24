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Расписание матчей
Италия. Серия B
Кремонезе - Палермо
Кремонезе - Палермо: обзор матча 24 февраля 2024
Кремонезе
24.02.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 26 тур
2 : 2
Завершен
Палермо
49'
М. Кастаньетти
50'
М. Кода
18'
М. Луиджи Брунори (П)
44'
Ф. Раноккья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Палермо
82'
Желтая карточка
G. Aurelio
Замена
Ж. Маер
️️️️
М. Кастаньетти
80'
Замена
С. Фаллетти
️️️️
Ф. Васкес
80'
79'
Замена
Л. Манкузо
️️️️
М. Луиджи Брунори
79'
Замена
Ч. Траоре
️️️️
Ф. Ди Франческо
79'
Замена
М. Кулибали
️️️️
К. Гомес
Замена
Ф. Тсаджут
️️️️
М. Кода
74'
Замена
Д. Куальята
️️️️
Л. Дзанимачча
73'
Замена
П. Гильоне
️️️️
Д. Йонсен
73'
68'
Замена
Э. Солери
️️️️
Ф. Раноккья
61'
Желтая карточка
Ф. Раноккья
58'
Замена
Р. Инсинье
️️️️
Ф. Ди Мариано
ГОЛ! 2:2!
М. Кода
Пас отдал
Ф. Васкес
50'
ГОЛ! 1:2!
М. Кастаньетти
Пас отдал
Ч. Пикель
49'
44'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Раноккья
Пас отдал
С. Диаките
22'
Желтая карточка
Ф. Ди Мариано
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Луиджи Брунори
Красная карточка
Л. Серникола
16'
Желтая карточка
М. Кастаньетти
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
13
Лука Раванелли
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
(К)
ЦЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
18
Чарльз Пикель
ОП
20
Франко Васкес
АП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
9
Массимо Кода
ЦФ
Палермо
23
Салим Диаките
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
24
Giuseppe Aurelio
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
6
Клаудио Гомес
ОП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
8
Якопо Сегре
ЦП
99
Маттео Луиджи Брунори
(К)
ЦФ
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
37
Жан Маер
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
31
Guido Della Rovere
ЦП
18
Сесар Фаллетти
АП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Палермо
25
Adnan Kanurić
ВР
15
Ivan Marconi
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
7
Чака Траоре
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
14
Aljosa Vasic
ЦФ
4-2-3-1
99
Юнгдаль
17
Серникола
13
Раванелли
15
Бьянкетти
60
Антов
4
Кастаньетти
18
Пикель
17
Йонсен
20
Васкес
98
Дзанимачча
9
Кода
4-1-2-2-2
24
Неделчару
32
Чеккарони
24
23
Диаките
6
Гомес
10
Раноккья
8
Сегре
29
Ди Франческо
23
Ди Мариано
22
99
Брунори
98
Дзанимачча
12
Куальята
12
Куальята
98
Дзанимачча
17
Йонсен
18
Гильоне
18
Гильоне
17
Йонсен
4
Кастаньетти
37
Маер
37
Маер
4
Кастаньетти
20
Васкес
18
Фаллетти
18
Фаллетти
20
Васкес
9
Кода
74
Тсаджут
74
Тсаджут
9
Кода
6
Гомес
28
Кулибали
28
Кулибали
6
Гомес
29
Ди Франческо
7
Траоре
7
Траоре
29
Ди Франческо
23
Ди Мариано
94
Инсинье
94
Инсинье
23
Ди Мариано
99
Брунори
11
Манкузо
11
Манкузо
99
Брунори
10
Раноккья
92
Солери
92
Солери
10
Раноккья
Остались в запасе
Кремонезе
Палермо
21
Джанлука Саро
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
26
Gonzalo Abrego
ЦП
31
Guido Della Rovere
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
25
Adnan Kanurić
ВР
15
Ivan Marconi
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
14
Aljosa Vasic
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
21
Джанлука Саро
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
26
Gonzalo Abrego
ЦП
31
Guido Della Rovere
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Остались в запасе
25
Adnan Kanurić
ВР
15
Ivan Marconi
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
14
Aljosa Vasic
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Кремонезе - Палермо
1
1
3
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
9
Нарушения
7
17
Офсайды
2
1
Количество передач
299
396
Сейвы
6
3
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
14
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Палермо
Италия. Серия В, 14 тур
Палермо
- : -
28.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Джованни Зини
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