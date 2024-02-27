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Расписание матчей
Италия. Серия B
Сампдория - Кремонезе
Сампдория - Кремонезе: обзор матча 27 февраля 2024
Сампдория
27.02.2024, вторник, 22:30
Италия. Серия В, 27 тур
1 : 2
Завершен
Кремонезе
5'
Д. Йонсен
70'
С. Фаллетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Кремонезе
89'
Замена
G. Abrego
️️️️
Д. Йонсен
Замена
S. Ntanda
️️️️
А. Альварес
84'
Замена
А. Баррека
️️️️
S. Giordano
84'
79'
Замена
П. Гильоне
️️️️
Л. Дзанимачча
79'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
С. Фаллетти
70'
ГОЛ! 0:2!
С. Фаллетти
58'
Желтая карточка
Ф. Тсаджут
58'
Замена
М. Кода
️️️️
Ф. Тсаджут
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
L. Benedetti
54'
Желтая карточка
Ф. Гонсалес
49'
39'
Желтая карточка
Ч. Пикель
15'
Желтая карточка
Ж. Маер
7'
Желтая карточка
В. Антов
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Йонсен
Пас отдал
Л. Раванелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Филип Станкович
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
23
Фабио Депаоли
(К)
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
80
Leonardo Benedetti
ЦП
9
Агустин Альварес
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Кремонезе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
13
Лука Раванелли
(К)
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
37
Жан Маер
ЦП
18
Сесар Фаллетти
АП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
33
Francesco Conti
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
47
Simone Pozzato
ЦП
19
Stefano Girelli
ЦФ
43
Samuel Ntanda
ЦФ
30
Gabriele Alesi
ЦФ
Кремонезе
12
Alessandro Livieri
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
26
Gonzalo Abrego
ЦП
31
Guido Della Rovere
ЦП
20
Франко Васкес
АП
9
Массимо Кода
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
3-4-1-2
1
Станкович
87
Гиларди
16
Гонсалес
21
12
Пиччини
21
Йепес
5
Дарбо
23
Депаоли
80
9
Де Лука
9
Альварес
4-1-1-3-1
99
Юнгдаль
13
Раванелли
24
Лочошвили
60
Антов
12
Куальята
18
Пикель
37
Маер
98
Дзанимачча
18
Фаллетти
17
Йонсен
74
Тсаджут
21
3
Баррека
3
Баррека
21
80
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
80
9
Альварес
43
43
9
Альварес
98
Дзанимачча
18
Гильоне
18
Гильоне
98
Дзанимачча
17
Йонсен
26
26
17
Йонсен
18
Фаллетти
20
Васкес
20
Васкес
18
Фаллетти
74
Тсаджут
9
Кода
9
Кода
74
Тсаджут
Остались в запасе
Сампдория
Кремонезе
30
Никола Равалья
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
33
Francesco Conti
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
47
Simone Pozzato
ЦП
19
Stefano Girelli
ЦФ
30
Gabriele Alesi
ЦФ
12
Alessandro Livieri
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
31
Guido Della Rovere
ЦП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
33
Francesco Conti
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
47
Simone Pozzato
ЦП
19
Stefano Girelli
ЦФ
30
Gabriele Alesi
ЦФ
Остались в запасе
12
Alessandro Livieri
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
31
Guido Della Rovere
ЦП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Статистика матча Сампдория - Кремонезе
1
4
Всего ударов по воротам
8
22
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
10
Нарушения
16
16
Офсайды
1
1
Количество передач
381
510
Сейвы
5
1
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
1
7
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
Главный судья:
Алессандро Пронтера
Стадион:
Луиджи Феррарис
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