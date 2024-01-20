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Расписание матчей
Италия. Серия B
Специя - Кремонезе
Специя - Кремонезе: обзор матча 20 января 2024
Специя
20.01.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 21 тур
0 : 1
Завершен
Кремонезе
54'
М. Кода
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Кремонезе
Желтая карточка
Д. Николау
90'
+8
Желтая карточка
П. Христов
90'
Замена
Т. Ципот
️️️️
Л. Виньяли
84'
78'
Замена
Д. Куальята
️️️️
Ф. Васкес
77'
Замена
Ф. Тсаджут
️️️️
М. Кода
Замена
Р. Кроллис
️️️️
Ф. Бандинелли
76'
70'
Желтая карточка
М. Коллоколо
67'
Замена
Ж. Маер
️️️️
С. Фаллетти
67'
Замена
П. Гильоне
️️️️
Л. Серникола
Замена
Ф. Ягелло
️️️️
Ф. Кассата
61'
54'
ГОЛ! 0:1!
М. Кода
49'
Желтая карточка
С. Фаллетти
46'
Замена
Л. Лочошвили
️️️️
Л. Раванелли
Замена
Л. Мюль
️️️️
И. Гелашвили
46'
Желтая карточка
Ф. Кассата
34'
Желтая карточка
Р. Куда
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
41
Йерун Зут
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
43
Димитриос Николау
(К)
ЦЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
80
Рашид Куда
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Кремонезе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
13
Лука Раванелли
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
(К)
ЦЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
18
Сесар Фаллетти
АП
20
Франко Васкес
АП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
9
Массимо Кода
ЦФ
Специя
40
Петар Зовко
ВР
45
Джан Марко Креспи
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
24
Филип Ягелло
ЦП
36
Pietro Candelari
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
12
Alessandro Livieri
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
26
Gonzalo Abrego
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
4-1-3-2
41
Зут
55
Христов
43
Николау
3
Гелашвили
8
Виньяли
94
Эспозито
80
Куда
23
Бандинелли
29
Кассата
94
Пио Эспозито
10
Верде
4-1-1-3-1
99
Юнгдаль
60
Антов
13
Раванелли
15
Бьянкетти
17
Серникола
4
Кастаньетти
18
Коллоколо
98
Дзанимачча
20
Васкес
18
Фаллетти
9
Кода
3
Гелашвили
5
Мюль
5
Мюль
3
Гелашвили
29
Кассата
24
Ягелло
24
Ягелло
29
Кассата
8
Виньяли
11
Ципот
11
Ципот
8
Виньяли
23
Бандинелли
99
Кроллис
99
Кроллис
23
Бандинелли
20
Васкес
12
Куальята
12
Куальята
20
Васкес
13
Раванелли
24
Лочошвили
24
Лочошвили
13
Раванелли
17
Серникола
18
Гильоне
18
Гильоне
17
Серникола
18
Фаллетти
37
Маер
37
Маер
18
Фаллетти
9
Кода
74
Тсаджут
74
Тсаджут
9
Кода
Остались в запасе
Специя
Кремонезе
40
Петар Зовко
ВР
45
Джан Марко Креспи
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
36
Pietro Candelari
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
9
Лука Моро
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
21
Джанлука Саро
ВР
12
Alessandro Livieri
ВР
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
26
Gonzalo Abrego
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
45
Джан Марко Креспи
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
36
Pietro Candelari
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
9
Лука Моро
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Остались в запасе
21
Джанлука Саро
ВР
12
Alessandro Livieri
ВР
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
26
Gonzalo Abrego
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Статистика матча Специя - Кремонезе
4
2
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
13
21
Офсайды
2
0
Количество передач
381
475
Сейвы
3
3
Точность передач %
71
77
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
Главный судья:
Giacomo Camplone, Italy
Стадион:
Stadio Alberto Picco, La Spezia
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