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Расписание матчей
Италия. Серия B
Кремонезе - Лекко
Кремонезе - Лекко: обзор матча 25 ноября 2023
Кремонезе
25.11.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 14 тур
1 : 0
Завершен
Лекко
20'
М. Кастаньетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Лекко
Желтая карточка
Ф. Васкес
90'
+4
Желтая карточка
М. Кастаньетти
90'
+2
85'
Желтая карточка
М. Лемменс
Замена
П. Гильоне
️️️️
Л. Серникола
85'
Замена
Д. Окереке
️️️️
М. Кода
85'
81'
Замена
D. Guglielmotti
️️️️
Ф. Лепоре
80'
Замена
U. Eusepi
️️️️
A. Novakovich
80'
Замена
G. Galli
️️️️
А. Ионицэ
72'
Замена
M. Tordini
️️️️
А. Серсанти
Замена
М. Коллоколо
️️️️
Ч. Пикель
67'
Желтая карточка
В. Антов
66'
Замена
G. Abrego
️️️️
К. Буонаюто
62'
Замена
Д. Куальята
️️️️
Л. Дзанимачча
61'
57'
Замена
М. Лемменс
️️️️
Н. Бусо
Желтая карточка
Л. Дзанимачча
25'
23'
Желтая карточка
A. Bianconi
ГОЛ! 1:0!
М. Кастаньетти
Пас отдал
М. Кода
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
13
Лука Раванелли
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
(К)
ЦЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
4
Микеле Кастаньетти
ОП
20
Франко Васкес
АП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
9
Массимо Кода
ЦФ
Лекко
22
Umberto Saracco
ВР
4
Vedran Celjak
(К)
ЦЗ
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
17
Alessandro Caporale
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
21
Джованни Крочата
ЦП
5
Алессандро Серсанти
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
32
Франко Лепоре
ЦФ
9
Andrija Novakovich
ЦФ
7
Николо Бусо
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
26
Gonzalo Abrego
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
44
Nikola Sekulov
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Лекко
12
Luca Bonadeo
ВР
44
Davide Guglielmotti
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
20
Francesco Donati
ЦЗ
13
Matteo Battistini
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
80
Vittorio Agostinelli
ЦП
96
Giorgio Galli
ЦП
6
Luca Giudici
ЦП
11
Mattia Tordini
ЦФ
9
Umberto Eusepi
ЦФ
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
4-2-3-1
99
Юнгдаль
17
Серникола
13
Раванелли
15
Бьянкетти
60
Антов
18
Пикель
4
Кастаньетти
92
Буонаюто
20
Васкес
98
Дзанимачча
9
Кода
3-1-3-3
22
4
6
17
5
Дельи Инноченти
21
Крочата
5
Серсанти
17
Ионицэ
7
Бусо
9
32
Лепоре
98
Дзанимачча
12
Куальята
12
Куальята
98
Дзанимачча
17
Серникола
18
Гильоне
18
Гильоне
17
Серникола
92
Буонаюто
26
26
92
Буонаюто
18
Пикель
18
Коллоколо
18
Коллоколо
18
Пикель
9
Кода
29
Окереке
29
Окереке
9
Кода
32
Лепоре
44
44
32
Лепоре
7
Бусо
83
Лемменс
83
Лемменс
7
Бусо
17
Ионицэ
96
96
17
Ионицэ
5
Серсанти
11
11
5
Серсанти
9
9
9
9
Остались в запасе
Кремонезе
Лекко
21
Джанлука Саро
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
44
Nikola Sekulov
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
12
Luca Bonadeo
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
20
Francesco Donati
ЦЗ
13
Matteo Battistini
ЦЗ
80
Vittorio Agostinelli
ЦП
6
Luca Giudici
ЦП
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Остались в запасе
21
Джанлука Саро
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
44
Nikola Sekulov
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Остались в запасе
12
Luca Bonadeo
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
20
Francesco Donati
ЦЗ
13
Matteo Battistini
ЦЗ
80
Vittorio Agostinelli
ЦП
6
Luca Giudici
ЦП
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Статистика матча Кремонезе - Лекко
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Лекко
Италия. Серия В, 38 тур
Лекко
2 : 3
10.05.2024
Модена
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
4 : 1
05.05.2024
Лекко
Италия. Серия В, 36 тур
Лекко
0 : 1
01.05.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 35 тур
Парма
4 : 0
27.04.2024
Лекко
Италия. Серия В, 34 тур
Лекко
1 : 2
20.04.2024
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Giacomo Camplone, Italy
Стадион:
Джованни Зини
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