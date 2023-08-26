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Расписание матчей
Италия. Серия B
Кремонезе - Бари
Кремонезе - Бари: обзор матча 26 августа 2023
Кремонезе
26.08.2023, суббота, 21:30
Италия. Серия В, 2 тур
0 : 1
Завершен
Бари
44'
Д. Сибилли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Бари
90'
+4
Желтая карточка
Бренно
Желтая карточка
М. Бьянкетти
90'
+1
82'
Замена
М. Эджума
️️️️
Д. Сибилли
82'
Замена
О. Шедлер
️️️️
М. Насти
Замена
Ч. Пикель
️️️️
П. Гильоне
77'
74'
Замена
I. Koutsoupias
️️️️
G. Morachioli
74'
Замена
F. Faggi
️️️️
А. Бенали
Замена
Л. Серникола
️️️️
Л. Дзанимачча
73'
66'
Замена
R. Pucino
️️️️
N. Bellomo
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
К. Буонаюто
62'
Замена
М. Кастаньетти
️️️️
А. Бертолаччи
62'
58'
Желтая карточка
М. Насти
Замена
Д. Чиофани
️️️️
М. Коллоколо
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сибилли
36'
Желтая карточка
М. Дорвал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
13
Лука Раванелли
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
18
Микеле Коллоколо
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
20
Франко Васкес
АП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
Бари
12
Бренно
ВР
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
19
Марко Насти
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
4
Микеле Кастаньетти
ОП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
11
Седрик Гондо
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
44
Nikola Sekulov
ЦФ
Бари
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
13
Emanuele Polverino
ВР
33
Daniele Celiento
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
29
Francesco Lops
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
30
Ilias Koutsoupias
ЦФ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
4-3-3
1
Сарр
12
Куальята
13
Раванелли
15
Бьянкетти
18
Гильоне
18
Коллоколо
26
91
Бертолаччи
92
Буонаюто
20
Васкес
98
Дзанимачча
3-3-4
12
Бренно
93
Дорвал
34
Викари
31
Риччи
15
17
50
Бенали
17
19
Насти
33
Сибилли
10
98
Дзанимачча
17
Серникола
17
Серникола
98
Дзанимачча
18
Гильоне
18
Пикель
18
Пикель
18
Гильоне
91
Бертолаччи
4
Кастаньетти
4
Кастаньетти
91
Бертолаччи
92
Буонаюто
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
92
Буонаюто
18
Коллоколо
9
Чиофани
9
Чиофани
18
Коллоколо
10
25
25
10
33
Сибилли
6
Эджума
6
Эджума
33
Сибилли
50
Бенали
80
80
50
Бенали
17
30
30
17
19
Насти
21
Шедлер
21
Шедлер
19
Насти
Остались в запасе
Кремонезе
Бари
21
Джанлука Саро
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
11
Седрик Гондо
ЦФ
44
Nikola Sekulov
ЦФ
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
13
Emanuele Polverino
ВР
33
Daniele Celiento
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
29
Francesco Lops
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
21
Джанлука Саро
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
11
Седрик Гондо
ЦФ
44
Nikola Sekulov
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
13
Emanuele Polverino
ВР
33
Daniele Celiento
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
29
Francesco Lops
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Кремонезе - Бари
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
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