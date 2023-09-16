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Расписание матчей
Италия. Серия B
Реджана 1919 - Кремонезе
Реджана 1919 - Кремонезе: обзор матча 16 сентября 2023
Реджана 1919
16.09.2023, суббота, 17:15
Италия. Серия В, 5 тур
2 : 2
Завершен
Кремонезе
15'
S. Pettinari (П)
23'
М. Портанова
66'
М. Коллоколо
87'
М. Кода
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реджана 1919 - Кремонезе
87'
ГОЛ! 2:2!
М. Кода
79'
Замена
Ф. Тсаджут
️️️️
М. Коллоколо
Замена
М. Паяч
️️️️
L. Libutti
76'
Замена
Л. Чигарини
️️️️
А. Бьянко
72'
68'
Желтая карточка
Ф. Васкес
66'
ГОЛ! 2:1!
М. Коллоколо
63'
Замена
К. Буонаюто
️️️️
М. Кастаньетти
63'
Замена
Ж. Маер
️️️️
Л. Дзанимачча
Замена
С. Гондо
️️️️
S. Pettinari
60'
46'
Замена
Д. Окереке
️️️️
G. Abrego
46'
Замена
Д. Куальята
️️️️
П. Гильоне
Замена
П. Шиминьски
️️️️
Ж. Антист
46'
ГОЛ! 2:0!
М. Портанова
Пас отдал
А. Бьянко
23'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
S. Pettinari
15'
Замена
E. Lanini
️️️️
А. Вергара
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реджана 1919
22
Франческо Барди
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
77
Элвис Кабаши
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
26
Антонио Вергара
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
23
S. Pettinari
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
20
Франко Васкес
АП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
9
Массимо Кода
ЦФ
Реджана 1919
12
Джакомо Саталино
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
17
Марко Паяч
ЦП
80
Натан Гирма
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
21
Якопо Да Рива
ЦП
11
Седрик Гондо
ЦФ
24
F. Nardi
ЦФ
10
Eric Lanini
ЦФ
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
44
Nikola Sekulov
ЦФ
4-2-2-2
22
Барди
31
Сампиризи
17
27
Маркандалли
19
Романья
77
Кабаши
42
Бьянко
26
Вергара
90
Портанова
23
9
Антист
4-1-2-2-1
1
Сарр
18
Гильоне
15
Бьянкетти
24
Лочошвили
17
Серникола
4
Кастаньетти
18
Коллоколо
26
98
Дзанимачча
20
Васкес
9
Кода
9
Антист
25
Шиминьски
25
Шиминьски
9
Антист
17
17
Паяч
17
Паяч
17
42
Бьянко
8
Чигарини
8
Чигарини
42
Бьянко
23
11
Гондо
11
Гондо
23
26
Вергара
10
10
26
Вергара
18
Гильоне
12
Куальята
12
Куальята
18
Гильоне
98
Дзанимачча
37
Маер
37
Маер
98
Дзанимачча
4
Кастаньетти
92
Буонаюто
92
Буонаюто
4
Кастаньетти
18
Коллоколо
74
Тсаджут
74
Тсаджут
18
Коллоколо
26
29
Окереке
29
Окереке
26
Остались в запасе
Реджана 1919
Кремонезе
12
Джакомо Саталино
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
80
Натан Гирма
ЦП
21
Якопо Да Рива
ЦП
24
F. Nardi
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
21
Джанлука Саро
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
44
Nikola Sekulov
ЦФ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
80
Натан Гирма
ЦП
21
Якопо Да Рива
ЦП
24
F. Nardi
ЦФ
Остались в запасе
21
Джанлука Саро
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
44
Nikola Sekulov
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Статистика матча Реджана 1919 - Кремонезе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Реджана 1919
1 : 0
08.05.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
2 : 1
01.05.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.04.2026
Палермо
Италия. Серия В, 35 тур
Падова
1 : 0
19.04.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 34 тур
Реджана 1919
2 : 0
12.04.2026
Каррарезе
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
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3 сентября
4
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13 августа
3
Определился 3-й клуб, вылетевший из Серии A
25 мая
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