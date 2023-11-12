Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Брешиа - Кремонезе
Брешиа - Кремонезе: обзор матча 12 ноября 2023
Брешиа
12.11.2023, воскресенье, 18:15
Италия. Серия В, 13 тур
0 : 3
Завершен
Кремонезе
17'
Л. Раванелли
32'
М. Кода
89'
Д. Окереке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брешиа - Кремонезе
89'
ГОЛ! 0:3!
Д. Окереке
Пас отдал
Ф. Васкес
81'
Замена
Ж. Маер
️️️️
М. Кода
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Д. Ольцер
77'
74'
Замена
Д. Окереке
️️️️
К. Буонаюто
72'
Замена
П. Гильоне
️️️️
Л. Серникола
Желтая карточка
M. Bertagnoli
69'
Замена
Ф. Бианки
️️️️
Д. Боррелли
67'
48'
Желтая карточка
А. Туйя
46'
Замена
А. Туйя
️️️️
М. Бьянкетти
46'
Замена
М. Коллоколо
️️️️
Ч. Пикель
Желтая карточка
А. Кистана
34'
32'
ГОЛ! 0:2!
М. Кода
Пас отдал
В. Антов
17'
Желтая карточка
Ч. Пикель
17'
ГОЛ! 0:1!
Л. Раванелли
13'
Желтая карточка
М. Бьянкетти
Желтая карточка
Д. Ольцер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
19
Лука Леццерини
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
51
Андреа Кистана
(К)
ЦЗ
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
6
Tom Van De Looi
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
72
Джакомо Ольцер
ЦП
24
Лоренцо Дикман
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Кремонезе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
13
Лука Раванелли
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
(К)
ЦЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
4
Микеле Кастаньетти
ОП
20
Франко Васкес
АП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
9
Массимо Кода
ЦФ
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
16
Corrado Riviera
ЦЗ
19
Elia Maccherini Tonini
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
25
Николас Галацци
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
3
Matthieu Huard
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
18
Микеле Коллоколо
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
2-5-3
19
Леццерини
66
Папетти
51
Кистана
39
6
21
72
Ольцер
24
Мангравити
29
Боррелли
11
Мончини
24
Дикман
4-2-3-1
99
Юнгдаль
60
Антов
13
Раванелли
15
Бьянкетти
17
Серникола
18
Пикель
4
Кастаньетти
98
Дзанимачча
20
Васкес
92
Буонаюто
9
Кода
72
Ольцер
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
72
Ольцер
29
Боррелли
9
Бианки
9
Бианки
29
Боррелли
15
Бьянкетти
13
Туйя
13
Туйя
15
Бьянкетти
17
Серникола
18
Гильоне
18
Гильоне
17
Серникола
18
Пикель
18
Коллоколо
18
Коллоколо
18
Пикель
9
Кода
37
Маер
37
Маер
9
Кода
92
Буонаюто
29
Окереке
29
Окереке
92
Буонаюто
Остались в запасе
Брешиа
Кремонезе
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
16
Corrado Riviera
ЦЗ
19
Elia Maccherini Tonini
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
25
Николас Галацци
ЦП
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
3
Matthieu Huard
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Остались в запасе
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
16
Corrado Riviera
ЦЗ
19
Elia Maccherini Tonini
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
25
Николас Галацци
ЦП
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
3
Matthieu Huard
ЦФ
Остались в запасе
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Брешиа - Кремонезе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
Главный судья:
Ливио Маринелли
(Тиволи)
Стадион:
Stadio Mario Rigamonti, Brescia
Новости команд
Все
Брешиа
Кремонезе
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
13 августа
3
Определился 3-й клуб, вылетевший из Серии A
25 мая
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
Гвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
2022.03.24 08:56
Официально: «Милан» выкупил Тонали
2021.07.08 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
2021.07.05 23:00
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
2021.06.09 13:46
2
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
13 августа
3
Определился 3-й клуб, вылетевший из Серии A
25 мая
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+