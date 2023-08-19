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Расписание матчей
Италия. Серия B
Кремонезе - Катанцаро
Кремонезе - Катанцаро: обзор матча 19 августа 2023
Кремонезе
19.08.2023, суббота, 21:30
Италия. Серия В, 1 тур
0 : 0
Завершен
Катанцаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Катанцаро
87'
Замена
D. Sounas
️️️️
П. Иеммелло
Замена
К. Буонаюто
️️️️
G. Abrego
84'
Замена
Д. Чиофани
️️️️
Л. Дзанимачча
84'
Замена
Ч. Пикель
️️️️
Ф. Тсаджут
79'
79'
Замена
Э. Бриньола
️️️️
D. Veroli
78'
Замена
S. Pontisso
️️️️
А. Гьон
Желтая карточка
Ф. Афена-Гьян
73'
Замена
М. Кастаньетти
️️️️
А. Бертолаччи
71'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
69'
66'
Замена
А. Доннарумма
️️️️
Т. Бьяши
Желтая карточка
Д. Куальята
50'
11'
Желтая карточка
Я. Вандепутте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
13
Лука Раванелли
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
20
Франко Васкес
АП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Катанцаро
1
Andrea Fulignati
ВР
23
Nicolò Brighenti
ЦЗ
3
Davide Veroli
ЦЗ
14
Стефано Скогнамилло
ЦЗ
14
Андреа Оливери
ЦП
8
Андреа Гьон
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
14
Томмазо Бьяши
ЦФ
27
Яри Вандепутте
ЦФ
8
L. Verna
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
18
Чарльз Пикель
ОП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
44
Nikola Sekulov
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Катанцаро
16
Andrea Sala
ВР
99
Edoardo Borrelli
ВР
5
Димо Крастев
ЦП
14
Marco Pompetti
ЦП
20
Simone Pontisso
ЦП
77
Панос Кацерис
ЦП
17
Энрико Бриньола
ЦФ
24
D. Sounas
ЦФ
10
Alessio Curcio
ЦФ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
32
Cristiano Belpanno
ЦФ
4-2-2-2
1
Сарр
12
Куальята
15
Бьянкетти
13
Раванелли
17
Серникола
91
Бертолаччи
26
20
Васкес
98
Дзанимачча
74
Тсаджут
13
Афена-Гьян
3-2-5
1
23
3
14
Скогнамилло
14
Оливери
8
Гьон
9
Иеммелло
18
8
27
Вандепутте
14
Бьяши
91
Бертолаччи
4
Кастаньетти
4
Кастаньетти
91
Бертолаччи
74
Тсаджут
18
Пикель
18
Пикель
74
Тсаджут
26
92
Буонаюто
92
Буонаюто
26
98
Дзанимачча
9
Чиофани
9
Чиофани
98
Дзанимачча
8
Гьон
20
20
8
Гьон
3
17
Бриньола
17
Бриньола
3
9
Иеммелло
24
24
9
Иеммелло
14
Бьяши
99
Доннарумма
99
Доннарумма
14
Бьяши
Остались в запасе
Кремонезе
Катанцаро
21
Джанлука Саро
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
18
Микеле Коллоколо
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
44
Nikola Sekulov
ЦФ
16
Andrea Sala
ВР
99
Edoardo Borrelli
ВР
5
Димо Крастев
ЦП
14
Marco Pompetti
ЦП
77
Панос Кацерис
ЦП
10
Alessio Curcio
ЦФ
32
Cristiano Belpanno
ЦФ
Остались в запасе
21
Джанлука Саро
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
18
Микеле Коллоколо
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
44
Nikola Sekulov
ЦФ
Остались в запасе
16
Andrea Sala
ВР
99
Edoardo Borrelli
ВР
5
Димо Крастев
ЦП
14
Marco Pompetti
ЦП
77
Панос Кацерис
ЦП
10
Alessio Curcio
ЦФ
32
Cristiano Belpanno
ЦФ
Статистика матча Кремонезе - Катанцаро
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Катанцаро
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
- : -
30.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 13 тур
Юве Стабиа
1 : 3
24.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
1 : 1
31.10.2026
Падова
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
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