|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|28
|4
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2011
|64' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|28.10.2011
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|21.10.2011
|72' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|15.10.2011
|46' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|53'
|30.09.2011
|66' -90'
|3:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|24.09.2011
|83' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|3:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|17.09.2011
|61' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|10.09.2011
|30' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|26.08.2011
|1' -75'
|Томь (мол) (Томск)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|19.08.2011
|1' -59'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:3
|Рубин (мол) (Казань)
|13.08.2011
|76' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|06.08.2011
|72' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|4:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|87'
|31.07.2011
|69' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|23.07.2011
|61' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|25.06.2011
|65' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|21.06.2011
|29' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|13.06.2011
|61' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|09.06.2011
|1' -59'
|Академия Кубань (Краснодар)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|29.05.2011
|46' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:0
|20.05.2011
|39' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|90'
|14.05.2011
|72' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:0
|Динамо (мол) (Москва)
|07.05.2011
|45' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|30.04.2011
|1' -78'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Томь (мол) (Томск)
|23.04.2011
|1' -78'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|46'
|16.04.2011
|1' -71'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|08.04.2011
|54' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|3:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|01.04.2011
|1' -68'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|12.03.2011
|80' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:2
|Амкар (мол) (Пермь)