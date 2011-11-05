Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Россия. Молодежное первенство, 1 тур