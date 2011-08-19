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    Евгений Смородин - статистика

    #93 | Полузащитник
    Имя Евгений
    Отчество Петрович
    Фамилия Смородин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 января 1993 (30 лет)
    Рост 180
    Вес 71
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амкар (мол) 28 4 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.11.2011 64' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    28.10.2011 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 1:0 Амкар (мол) (Пермь)
    21.10.2011 72' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:2 Амкар (мол) (Пермь)
    15.10.2011 46' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:0 Академия Кубань (Краснодар)
    53'
    30.09.2011 66' -90' 3:1 Амкар (мол) (Пермь)
    24.09.2011 83' -90' Амкар (мол) (Пермь) 3:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    17.09.2011 61' -90' Динамо (мол) (Москва) 2:1 Амкар (мол) (Пермь)
    10.09.2011 30' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:0 Спартак М (мол) (Москва)
    26.08.2011 1' -75' Томь (мол) (Томск) 1:0 Амкар (мол) (Пермь)
    19.08.2011 1' -59' Амкар (мол) (Пермь) 2:3 Рубин (мол) (Казань)
    13.08.2011 76' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:2 Амкар (мол) (Пермь)
    06.08.2011 72' -90' Амкар (мол) (Пермь) 4:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    87'
    31.07.2011 69' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:2 Амкар (мол) (Пермь)
    23.07.2011 61' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:1 Амкар (мол) (Пермь)
    25.06.2011 65' -90' Амкар (мол) (Пермь) 0:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    21.06.2011 29' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    13.06.2011 61' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    09.06.2011 1' -59' Академия Кубань (Краснодар) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    29.05.2011 46' -90' Амкар (мол) (Пермь) 0:0
    20.05.2011 39' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:3 Амкар (мол) (Пермь)
    90'
    14.05.2011 72' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:0 Динамо (мол) (Москва)
    07.05.2011 45' -90' Спартак М (мол) (Москва) 3:0 Амкар (мол) (Пермь)
    30.04.2011 1' -78' Амкар (мол) (Пермь) 1:2 Томь (мол) (Томск)
    23.04.2011 1' -78' Рубин (мол) (Казань) 0:2 Амкар (мол) (Пермь)
    46'
    16.04.2011 1' -71' Амкар (мол) (Пермь) 1:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    08.04.2011 54' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 3:0 Амкар (мол) (Пермь)
    01.04.2011 1' -68' Амкар (мол) (Пермь) 2:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    12.03.2011 80' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 2:2 Амкар (мол) (Пермь)
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