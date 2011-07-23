Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Амкар (мол)
Локомотив (мол) - Амкар (мол): обзор матча 23 июля 2011
Локомотив (мол)
23.07.2011, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
1 : 1
Завершен
Амкар (мол)
18'
Д. Полоз
90+2'
Е. Тюкалов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Амкар (мол)
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Е. Тюкалов
Замена
Н. Калинский
️️️️
М. Барсов
Замена
Н. Лапин
️️️️
П. Хартияди
Замена
В. Липин
️️️️
Н. Дубчак
Желтая карточка
К. Павлов
Замена
Т. Сиротин
️️️️
А. Субботин
Замена
Г. Нуров
️️️️
Д. Полоз
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Рябокобыленко
Замена
А. Романенко
️️️️
А. Блынду
Желтая карточка
С. Цвейба
Замена
Е. Смородин
️️️️
Е. Рудаков
Замена
А. Андриевский
️️️️
Д. Кочкин
Желтая карточка
А. Блынду
ГОЛ! 1:0!
Д. Полоз
18'
17'
Желтая карточка
Е. Тюкалов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
52
Евгений Боданов
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
24
Панайот Хартияди
ЦП
88
Роман Быков
ЦП
8
Александр Закускин
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Волчек
Амкар (мол)
14
Игорь Степанов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
4
Артем Морыганов
ЦЗ
98
Андрей Блынду
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
84
Данил Кочкин
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Локомотив (мол)
1
Юрий Костриков
ВР
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
22
Никита Самохвалов
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
54
Виктор Липин
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
Амкар (мол)
93
Евгений Смородин
ЦП
22
Антон Романенко
ЦП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
17
Артем Васильев
ЦФ
3-4-2-1
52
Боданов
11
Павлов
93
Бурнаш
23
Зуйков
24
Хартияди
8
Закускин
14
Цвейба
88
Быков
7
Полоз
7
Дубчак
14
Барсов
3-3-1-1-1
14
Степанов
4
Морыганов
98
Блынду
25
Смирнов
2
Морыганов
5
Рябокобыленко
30
Идову
84
Кочкин
7
Тюкалов
9
Субботин
7
Дубчак
54
Липин
54
Липин
7
Дубчак
24
Хартияди
9
Лапин
9
Лапин
24
Хартияди
14
Барсов
78
Калинский
78
Калинский
14
Барсов
7
Полоз
94
Нуров
94
Нуров
7
Полоз
88
Рудаков
93
Смородин
93
Смородин
88
Рудаков
98
Блынду
22
Романенко
22
Романенко
98
Блынду
84
Кочкин
29
Андриевский
29
Андриевский
84
Кочкин
9
Субботин
49
Сиротин
49
Сиротин
9
Субботин
5
Рябокобыленко
17
Васильев
17
Васильев
5
Рябокобыленко
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Амкар (мол)
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
22
Никита Самохвалов
ЦЗ
1
Юрий Костриков
ВР
Главный тренер
Владимир Волчек
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
22
Никита Самохвалов
ЦЗ
1
Юрий Костриков
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Владимир Волчек
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Локомотив (мол) - Амкар (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
Новости команд
Все
Локомотив (мол)
Амкар (мол)
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
15:16
6
Семшов ответил, кто должен возглавить «Локомотив»
10 ноября
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
6 ноября
1
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
4 ноября
3
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
4 ноября
6
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
15:16
6
Семшов ответил, кто должен возглавить «Локомотив»
10 ноября
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
6 ноября
1
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
4 ноября
3
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
4 ноября
6
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+