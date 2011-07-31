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Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Амкар (мол)
Кр. Советов (мол) - Амкар (мол): обзор матча 31 июля 2011
Кр. Советов (мол)
31.07.2011, воскресенье, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
1 : 2
Завершен
Амкар (мол)
29'
А. Елисеев
52'
А. Романенко (П)
62'
А. Андриевский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Амкар (мол)
Желтая карточка
Е. Фролов
Замена
А. Скворцов
️️️️
А. Рябокобыленко
Желтая карточка
А. Романенко
Замена
Е. Фролов
️️️️
Ю. Кириллов
Замена
Т. Сиротин
️️️️
А. Андриевский
Замена
А. Попов
️️️️
С. Сипатов
Замена
В. Почивалин
️️️️
П. Новицкий
Замена
Е. Смородин
️️️️
Е. Рудаков
Замена
С. Нахлесткин
️️️️
О. Шалаев
Замена
Е. Наумов
️️️️
А. Хрущев
ГОЛ! 1:2!
А. Андриевский
Замена
М. Губжев
️️️️
М. Палиенко
Замена
Д. Кочкин
️️️️
А. Васильев
Желтая карточка
Д. Ковба
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Романенко
Желтая карточка
К. Морыганов
ГОЛ! 1:0!
А. Елисеев
Желтая карточка
Б. Идову
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Алексей Козлов
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
13
Евгений Зверев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
Амкар (мол)
14
Игорь Степанов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
4
Артем Морыганов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
22
Антон Романенко
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
17
Артем Васильев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Кр. Советов (мол)
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
74
Сергей Нахлесткин
ЦП
42
Егор Наумов
ЦП
37
Евгений Фролов
ЦП
93
Артем Быков
ЦП
39
Алексей Попов
ЦФ
25
Марат Губжев
ЦФ
Амкар (мол)
44
Никита Пермяков
ЦЗ
93
Евгений Смородин
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
2-1-5-1-1
1
Козлов
0
Новицкий
6
Вихров
18
Шалаев
17
Хрущев
2
Ковба
42
Кириллов
4
Елисеев
13
Зверев
99
Палиенко
17
Сипатов
3-3-1-1-2
14
Степанов
2
Морыганов
4
Морыганов
25
Смирнов
88
Рудаков
5
Рябокобыленко
30
Идову
22
Романенко
7
Тюкалов
17
Васильев
29
Андриевский
18
Шалаев
74
Нахлесткин
74
Нахлесткин
18
Шалаев
17
Хрущев
42
Наумов
42
Наумов
17
Хрущев
17
Сипатов
39
Попов
39
Попов
17
Сипатов
99
Палиенко
25
Губжев
25
Губжев
99
Палиенко
42
Кириллов
37
Фролов
37
Фролов
42
Кириллов
0
Новицкий
13
Почивалин
13
Почивалин
0
Новицкий
5
Рябокобыленко
92
Скворцов
92
Скворцов
5
Рябокобыленко
29
Андриевский
49
Сиротин
49
Сиротин
29
Андриевский
88
Рудаков
93
Смородин
93
Смородин
88
Рудаков
17
Васильев
84
Кочкин
84
Кочкин
17
Васильев
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Амкар (мол)
93
Артем Быков
ЦП
44
Никита Пермяков
ЦЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
93
Артем Быков
ЦП
Остались в запасе
44
Никита Пермяков
ЦЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Амкар (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
ЦСК ВВС
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