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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Амкар (мол)
Спартак М (мол) - Амкар (мол): обзор матча 07 мая 2011
Спартак М (мол)
07.05.2011, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
3 : 0
Завершен
Амкар (мол)
20'
А. Козлов
22'
Д. Каюмов
37'
Ф. Озобич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Амкар (мол)
Желтая карточка
Д. Кутин
Вторая желтая
Е. Рудаков
Замена
И. Альшин
️️️️
К. Савичев
Замена
Т. Сиротин
️️️️
Е. Тюкалов
Замена
Н. Пермяков
️️️️
А. Морыганов
Замена
А. Джуккаев
️️️️
В. Обухов
Замена
И. Колпаков
️️️️
А. Субботин
Замена
И. Леонтьев
️️️️
Д. Каюмов
Желтая карточка
А. Васильев
Замена
А. Федчук
️️️️
А. Козлов
Замена
А. Васильев
️️️️
Д. Кочкин
Замена
Д. Кутин
️️️️
А. Ходырев
Замена
Е. Смородин
️️️️
А. Андриевский
Желтая карточка
Е. Рудаков
ГОЛ! 3:0!
Ф. Озобич
Желтая карточка
Б. Идову
Замена
А. Романенко
️️️️
А. Скворцов
ГОЛ! 2:0!
Д. Каюмов
ГОЛ! 1:0!
А. Козлов
20'
18'
Желтая карточка
А. Скворцов
Замена
А. Малеев
️️️️
А. Валикаев
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
19
Филип Озобич
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Александр Козлов
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Амкар (мол)
35
Дмитрий Ершов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
4
Артем Морыганов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
84
Данил Кочкин
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
63
Алим Джуккаев
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
10
Артем Федчук
ЦФ
Амкар (мол)
14
Игорь Степанов
ВР
44
Никита Пермяков
ЦЗ
22
Антон Романенко
ЦП
93
Евгений Смородин
ЦП
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
55
Илья Колпаков
ЦФ
17
Артем Васильев
ЦФ
3-2-2-2-1
12
Заболотный
22
Хомуха
3
Чежия
21
Ходырев
4
Савичев
44
Фадеев
5
Валикаев
7
Козлов
7
Каюмов
19
Озобич
13
Обухов
4-1-1-1-3
35
Ершов
88
Рудаков
4
Морыганов
25
Смирнов
30
Идову
5
Рябокобыленко
84
Кочкин
7
Тюкалов
9
Субботин
92
Скворцов
29
Андриевский
5
Валикаев
8
Малеев
8
Малеев
5
Валикаев
13
Обухов
63
Джуккаев
63
Джуккаев
13
Обухов
4
Савичев
10
Альшин
10
Альшин
4
Савичев
21
Ходырев
5
Кутин
5
Кутин
21
Ходырев
7
Каюмов
52
Леонтьев
52
Леонтьев
7
Каюмов
7
Козлов
10
Федчук
10
Федчук
7
Козлов
4
Морыганов
44
Пермяков
44
Пермяков
4
Морыганов
92
Скворцов
22
Романенко
22
Романенко
92
Скворцов
29
Андриевский
93
Смородин
93
Смородин
29
Андриевский
7
Тюкалов
49
Сиротин
49
Сиротин
7
Тюкалов
9
Субботин
55
Колпаков
55
Колпаков
9
Субботин
84
Кочкин
17
Васильев
17
Васильев
84
Кочкин
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Амкар (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
14
Игорь Степанов
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
42
Сергей Чернышук
ВР
Остались в запасе
14
Игорь Степанов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Спартак М (мол) - Амкар (мол)
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
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0 : 1
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Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
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Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
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Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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