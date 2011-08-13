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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Амкар (мол)
Зенит (мол) - Амкар (мол): обзор матча 13 августа 2011
Зенит (мол)
13.08.2011, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
1 : 2
Завершен
Амкар (мол)
4'
С. Мурихин
5'
Д. Кочкин
19'
Е. Тюкалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Амкар (мол)
Желтая карточка
С. Гаращенков
Замена
А. Скворцов
️️️️
А. Романенко
Замена
А. Васильев
️️️️
Е. Тюкалов
Замена
Е. Смородин
️️️️
А. Андриевский
Замена
С. Цыганов
️️️️
А. Панфилов
Замена
Е. Рудаков
️️️️
Д. Кочкин
Замена
А. Дейнеко
️️️️
А. Васильев
Желтая карточка
А. Васильев
Желтая карточка
Е. Тюкалов
Желтая карточка
П. Шувалов
19'
ГОЛ! 1:2!
Е. Тюкалов
Желтая карточка
В. Сиротов
13'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кочкин
ГОЛ! 1:0!
С. Мурихин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
23
Алексей Каюков
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
93
Алексей Панфилов
ЦФ
60
Павел Шувалов
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Амкар (мол)
35
Дмитрий Ершов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Артем Морыганов
ЦЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
22
Антон Романенко
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Зенит (мол)
1
Павел Дронов
ВР
4
Артем Дейнеко
ЦЗ
9
Сергей Цыганов
ЦФ
Амкар (мол)
1
Михаил Опарин
ВР
44
Никита Пермяков
ЦЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
93
Евгений Смородин
ЦП
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
17
Артем Васильев
ЦФ
2-5-3
23
Бабурин
4
Васильев
43
Терентьев
33
Мурихин
23
Каюков
5
Зинков
17
Батов
37
Сиротов
10
Сушкин
60
Шувалов
93
Панфилов
3-3-2-1-1
35
Ершов
4
Морыганов
2
Морыганов
25
Смирнов
18
Гаращенков
5
Рябокобыленко
30
Идову
22
Романенко
84
Кочкин
7
Тюкалов
29
Андриевский
93
Панфилов
9
Цыганов
9
Цыганов
93
Панфилов
4
Васильев
4
Дейнеко
4
Дейнеко
4
Васильев
22
Романенко
92
Скворцов
92
Скворцов
22
Романенко
29
Андриевский
93
Смородин
93
Смородин
29
Андриевский
84
Кочкин
88
Рудаков
88
Рудаков
84
Кочкин
7
Тюкалов
17
Васильев
17
Васильев
7
Тюкалов
Остались в запасе
Зенит (мол)
Амкар (мол)
1
Павел Дронов
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
1
Павел Дронов
ВР
Остались в запасе
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Зенит (мол) - Амкар (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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