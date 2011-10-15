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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Кубань (мол)
Амкар (мол) - Кубань (мол): обзор матча 15 октября 2011
Амкар (мол)
15.10.2011, суббота, 15:15
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
2 : 0
Завершен
Кубань (мол)
24'
А. Субботин
53'
Е. Смородин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Кубань (мол)
Замена
М. Опарин
️️️️
А. Данилов
+2
Замена
Р. Кокоскерия
️️️️
Б. Мустафаев
Замена
А. Морыганов
️️️️
Г. Пеев
Замена
А. Руденко
️️️️
А. Будаков
Замена
Н. Мьюшкович
️️️️
С. Гаращенков
Замена
А. Карибов
️️️️
А. Секрет
Замена
М. Малыш
️️️️
Е. Курдус
Замена
Т. Сиротин
️️️️
А. Субботин
Замена
Е. Касьянов
️️️️
Р. Слинько
Замена
К. Халваши
️️️️
А. Калайджян
ГОЛ! 2:0!
Е. Смородин
Замена
Е. Смородин
️️️️
И. Падерин
Замена
З. Цискаридзе
️️️️
К. Морыганов
Желтая карточка
К. Морыганов
Желтая карточка
Б. Мустафаев
ГОЛ! 1:0!
А. Субботин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
35
Андрей Данилов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
22
Антон Романенко
ЦП
10
Дмитрий Козлов
ЦП
10
Игорь Падерин
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Кубань (мол)
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
98
Александр Будаков
ВР
94
Александр Каглюк
ЦЗ
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
92
Руслан Слинько
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
5
Аркадий Калайджян
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
61
Артем Геворкян
ЦФ
19
Антон Секрет
ЦФ
Амкар (мол)
1
Михаил Опарин
ВР
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
4
Артем Морыганов
ЦЗ
23
Зураб Цискаридзе
ОП
93
Евгений Смородин
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
Кубань (мол)
9
Александр Руденко
ВР
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
5
Каха Халваши
ЦП
22
Александр Карибов
ЦП
17
Максим Малыш
АП
91
Евгений Касьянов
ЦФ
3-2-4-1
35
Данилов
27
Молодцов
2
Морыганов
25
Смирнов
30
Идову
18
Гаращенков
22
Романенко
10
Козлов
10
Падерин
7
Пеев
9
Субботин
3-3-1-2
15
Мустафаев
94
Каглюк
73
Ковальчук
15
Князев
92
Слинько
73
Курдус
5
Калайджян
52
Лобкарев
19
Секрет
61
Геворкян
10
Падерин
93
Смородин
93
Смородин
10
Падерин
9
Субботин
49
Сиротин
49
Сиротин
9
Субботин
18
Гаращенков
5
Мьюшкович
5
Мьюшкович
18
Гаращенков
7
Пеев
4
Морыганов
4
Морыганов
7
Пеев
35
Данилов
1
Опарин
1
Опарин
35
Данилов
2
Морыганов
23
Цискаридзе
23
Цискаридзе
2
Морыганов
5
Калайджян
5
Халваши
5
Халваши
5
Калайджян
92
Слинько
91
Касьянов
91
Касьянов
92
Слинько
73
Курдус
17
Малыш
17
Малыш
73
Курдус
19
Секрет
22
Карибов
22
Карибов
19
Секрет
15
Мустафаев
50
Кокоскерия
50
Кокоскерия
15
Мустафаев
98
Будаков
9
Руденко
9
Руденко
98
Будаков
Остались в запасе
Амкар (мол)
Кубань (мол)
84
Данил Кочкин
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
84
Данил Кочкин
ЦП
Остались в запасе
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Амкар (мол) - Кубань (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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Амкар (мол)
Кубань (мол)
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
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2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
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