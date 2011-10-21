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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Амкар (мол)
Ахмат (мол) - Амкар (мол): обзор матча 21 октября 2011
Ахмат (мол)
21.10.2011, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
1 : 2
Завершен
Амкар (мол)
15'
Х. Кадыров
29'
А. Андриевский
73'
А. Молодцов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Амкар (мол)
Замена
Д. Кочкин
️️️️
К. Морыганов
Замена
А. Солтаев
️️️️
С. Барзукаев
Замена
Е. Рудаков
️️️️
Д. Козлов
Замена
А. Ахъядов
️️️️
Х. Кадыров
Замена
И. Давлетукаев
️️️️
Ш. Ашаханов
ГОЛ! 1:2!
А. Молодцов
Замена
Е. Смородин
️️️️
А. Андриевский
Замена
Т. Исламов
️️️️
А. Кобенко
Желтая карточка
Р. Кантаев
Замена
З. Цискаридзе
️️️️
А. Секретов
Замена
Р. Кантаев
️️️️
Б. Усманов
Замена
Г. Стефан Эссаме
️️️️
З. Хаймович
Замена
А. Молодцов
️️️️
А. Морыганов
Желтая карточка
Н. Мьюшкович
ГОЛ! 1:1!
А. Андриевский
ГОЛ! 1:0!
Х. Кадыров
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
88
Степан Сикач
ВР
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
36
Магомед Адаев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
20
Бекхан Усманов
ЦП
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
94
Салах Барзукаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
28
Тиуи
ЦФ
Главный тренер
Магомед Магомаев
Амкар (мол)
35
Андрей Данилов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
4
Артем Морыганов
ЦЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
10
Дмитрий Козлов
ЦП
22
Антон Романенко
ЦП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Ахмат (мол)
43
Ислам Давлетукаев
ЦЗ
59
Руслан Кантаев
ЦП
76
Алихан Солтаев
ЦП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
51
Тарко Исламов
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Амкар (мол)
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
23
Зураб Цискаридзе
ОП
93
Евгений Смородин
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
4-4-2
88
Сикач
97
Тагиров
4
Тагилов
4
Хаймович
36
Адаев
20
Кобенко
50
Ашаханов
94
Барзукаев
20
Усманов
28
Тиуи
10
Кадыров
4-1-3-2
35
Данилов
5
Мьюшкович
2
Морыганов
4
Морыганов
30
Идову
5
Рябокобыленко
10
Козлов
22
Романенко
10
Секретов
9
Субботин
29
Андриевский
20
Усманов
59
Кантаев
59
Кантаев
20
Усманов
20
Кобенко
51
Исламов
51
Исламов
20
Кобенко
50
Ашаханов
43
Давлетукаев
43
Давлетукаев
50
Ашаханов
94
Барзукаев
76
Солтаев
76
Солтаев
94
Барзукаев
4
Хаймович
25
Эссаме
25
Эссаме
4
Хаймович
10
Кадыров
33
Ахъядов
33
Ахъядов
10
Кадыров
29
Андриевский
93
Смородин
93
Смородин
29
Андриевский
10
Козлов
88
Рудаков
88
Рудаков
10
Козлов
2
Морыганов
84
Кочкин
84
Кочкин
2
Морыганов
4
Морыганов
27
Молодцов
27
Молодцов
4
Морыганов
10
Секретов
23
Цискаридзе
23
Цискаридзе
10
Секретов
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Амкар (мол)
Главный тренер
Магомед Магомаев
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Магомед Магомаев
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Ахмат (мол) - Амкар (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
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