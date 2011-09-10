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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Спартак М (мол)
Амкар (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 10 сентября 2011
Амкар (мол)
10.09.2011, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
1 : 0
Завершен
Спартак М (мол)
77'
Е. Тюкалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Спартак М (мол)
Желтая карточка
В. Зубарев
Желтая карточка
А. Субботин
+2
Замена
Н. Глухих
️️️️
Е. Смородин
+1
Замена
Т. Сиротин
️️️️
Е. Тюкалов
Замена
А. Джуккаев
️️️️
Ф. Озобич
Замена
И. Альшин
️️️️
А. Самсонов
ГОЛ! 1:0!
Е. Тюкалов
Замена
А. Васильев
️️️️
Д. Козлов
Замена
Е. Рудаков
️️️️
И. Падерин
Замена
А. Субботин
️️️️
А. Андриевский
Замена
И. Леонтьев
️️️️
К. Савичев
Замена
В. Зубарев
️️️️
Д. Каюмов
Замена
Е. Смородин
️️️️
Д. Кочкин
Желтая карточка
И. Киреев
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
35
Андрей Данилов
ВР
4
Артем Морыганов
ЦЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
10
Дмитрий Козлов
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
10
Игорь Падерин
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
8
Артем Самсонов
ЦП
19
Филип Озобич
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Амкар (мол)
1
Михаил Опарин
ВР
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
93
Евгений Смородин
ЦП
48
Никита Глухих
ЦП
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
17
Артем Васильев
ЦФ
Спартак М (мол)
91
Алексей Скорняков
ВР
94
Александр Степанов
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
63
Алим Джуккаев
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
4-1-3-1-1
35
Данилов
4
Морыганов
2
Морыганов
5
Мьюшкович
18
Гаращенков
5
Рябокобыленко
10
Козлов
84
Кочкин
10
Падерин
7
Тюкалов
29
Андриевский
3-2-2-2-1
42
Чернышук
3
Чежия
22
Хомуха
21
Ходырев
5
Кутин
4
Савичев
8
Самсонов
88
Киреев
19
Озобич
7
Каюмов
10
Федчук
10
Падерин
88
Рудаков
88
Рудаков
10
Падерин
84
Кочкин
93
Смородин
93
Смородин
84
Кочкин
7
Тюкалов
49
Сиротин
49
Сиротин
7
Тюкалов
Смородин
48
Глухих
48
Глухих
Смородин
29
Андриевский
9
Субботин
9
Субботин
29
Андриевский
10
Козлов
17
Васильев
17
Васильев
10
Козлов
19
Озобич
63
Джуккаев
63
Джуккаев
19
Озобич
8
Самсонов
10
Альшин
10
Альшин
8
Самсонов
7
Каюмов
60
Зубарев
60
Зубарев
7
Каюмов
4
Савичев
52
Леонтьев
52
Леонтьев
4
Савичев
Остались в запасе
Амкар (мол)
Спартак М (мол)
1
Михаил Опарин
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
94
Александр Степанов
ЦЗ
91
Алексей Скорняков
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
Остались в запасе
94
Александр Степанов
ЦЗ
91
Алексей Скорняков
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Амкар (мол) - Спартак М (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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