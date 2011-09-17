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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Амкар (мол)
Динамо (мол) - Амкар (мол): обзор матча 17 сентября 2011
Динамо (мол)
17.09.2011, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
2 : 1
Завершен
Амкар (мол)
76'
Ф. Смолов (П)
81'
А. Гатагов
4'
А. Андриевский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Амкар (мол)
Замена
С. Волков
️️️️
С. Гаращенков
ГОЛ! 2:1!
А. Гатагов
Вторая желтая
А. Рябокобыленко
Замена
Д. Козлов
️️️️
А. Романенко
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Смолов
Вторая желтая
И. Падерин
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
Замена
Е. Смородин
️️️️
А. Андриевский
Желтая карточка
И. Падерин
Желтая карточка
Н. Мьюшкович
Замена
А. Субботин
️️️️
Е. Тюкалов
Замена
М. Опарин
️️️️
А. Данилов
Пенальти не реализован!
Ф. Смолов
Желтая карточка
А. Гатагов
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Андриевский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
17
Антон Иванов
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
35
Александр Ильин
ЦП
13
Роман Еремеев
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Амкар (мол)
35
Андрей Данилов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Артем Морыганов
ЦЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
22
Антон Романенко
ЦП
10
Игорь Падерин
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
17
Виталий Комисов
ЦП
88
Олег Валов
ЦП
80
Борис Тащи
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Амкар (мол)
1
Михаил Опарин
ВР
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
84
Данил Кочкин
ЦП
10
Дмитрий Козлов
ЦП
93
Евгений Смородин
ЦП
1
Сергей Волков
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
4-4-2
39
Фролов
17
Иванов
5
Евсеев
24
Епуряну
28
Ротенберг
9
Гатагов
13
Еремеев
19
Дуймович
35
Ильин
90
Смолов
26
Отставнов
3-3-2-1-1
35
Данилов
4
Морыганов
2
Морыганов
5
Мьюшкович
18
Гаращенков
5
Рябокобыленко
30
Идову
22
Романенко
10
Падерин
7
Тюкалов
29
Андриевский
22
Романенко
10
Козлов
10
Козлов
22
Романенко
29
Андриевский
93
Смородин
93
Смородин
29
Андриевский
35
Данилов
1
Опарин
1
Опарин
35
Данилов
18
Гаращенков
1
Волков
1
Волков
18
Гаращенков
7
Тюкалов
9
Субботин
9
Субботин
7
Тюкалов
Остались в запасе
Динамо (мол)
Амкар (мол)
17
Виталий Комисов
ЦП
88
Олег Валов
ЦП
54
Егор Генералов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
80
Борис Тащи
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
84
Данил Кочкин
ЦП
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
17
Виталий Комисов
ЦП
88
Олег Валов
ЦП
54
Егор Генералов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
80
Борис Тащи
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Остались в запасе
84
Данил Кочкин
ЦП
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Динамо (мол) - Амкар (мол)
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Динамо
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