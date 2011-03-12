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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Амкар (мол)
ЦСКА (мол) - Амкар (мол): обзор матча 12 марта 2011
ЦСКА (мол)
12.03.2011, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
2 : 2
Завершен
Амкар (мол)
8'
Г. Засеев
52'
А. Васильев
6'
А. Субботин
14'
И. Михалев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Амкар (мол)
Желтая карточка
М. Смирнов
Замена
И. Колпаков
️️️️
А. Субботин
Желтая карточка
А. Васильев
Замена
Е. Смородин
️️️️
Е. Рудаков
Замена
А. Полюткин
️️️️
А. Никитин
Желтая карточка
Н. Пилиев
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Скворцов
Замена
А. Амбарцумян
️️️️
Г. Засеев
Замена
Н. Пилиев
️️️️
Е. Кобзарь
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Д. Хурцидзе
Замена
С. Сердеров
️️️️
М. Султонов
Желтая карточка
А. Блынду
ГОЛ! 2:2!
А. Васильев
Замена
А. Васильев
️️️️
Секу
Желтая карточка
П. Тен
Желтая карточка
А. Скворцов
14'
ГОЛ! 1:2!
И. Михалев
ГОЛ! 1:1!
Г. Засеев
ГОЛ! 0:1!
А. Субботин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
7
Павел Дроздов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
7
Гела Засеев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
26
Секу
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Амкар (мол)
33
Василий Хомутовский
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
98
Андрей Блынду
ЦЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
84
Данил Кочкин
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
ЦСКА (мол)
20
Антон Полюткин
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
17
Александр Васильев
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Амкар (мол)
93
Евгений Смородин
ЦП
55
Илья Колпаков
ЦФ
17
Артем Васильев
ЦФ
4-3-2-1
18
Исупов
8
Федотов
7
Дроздов
4
Никитин
22
Тен
7
Засеев
8
Иванов
26
Секу
10
Хурцидзе
28
Султонов
92
Кобзарь
3-3-1-3
33
Хомутовский
88
Рудаков
2
Морыганов
25
Смирнов
98
Блынду
5
Рябокобыленко
30
Идову
84
Кочкин
9
Субботин
39
Михалев
92
Скворцов
10
Хурцидзе
10
Хадарцев
10
Хадарцев
10
Хурцидзе
4
Никитин
20
Полюткин
20
Полюткин
4
Никитин
92
Кобзарь
5
Пилиев
5
Пилиев
92
Кобзарь
26
Секу
17
Васильев
17
Васильев
26
Секу
28
Султонов
28
Сердеров
28
Сердеров
28
Султонов
7
Засеев
10
Амбарцумян
10
Амбарцумян
7
Засеев
9
Субботин
55
Колпаков
55
Колпаков
9
Субботин
88
Рудаков
93
Смородин
93
Смородин
88
Рудаков
92
Скворцов
17
Васильев
17
Васильев
92
Скворцов
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Амкар (мол)
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча ЦСКА (мол) - Амкар (мол)
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
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ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
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Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
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Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
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Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
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ЦСКА (мол)
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Амкар (мол)
1 : 0
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0 : 1
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Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
УСБ Песчаное
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