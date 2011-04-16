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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Зенит (мол)
Амкар (мол) - Зенит (мол): обзор матча 16 апреля 2011
Амкар (мол)
16.04.2011, суббота, 00:00
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
1 : 2
Завершен
Зенит (мол)
24'
А. Рябокобыленко
54'
С. Матяш (П)
72'
С. Петров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Зенит (мол)
Замена
И. Чеминава
️️️️
А. Манюков
Желтая карточка
Н. Бурмистров
Замена
Е. Рудаков
️️️️
Д. Кочкин
ГОЛ! 1:2!
С. Петров
Замена
А. Андриевский
️️️️
Е. Смородин
Замена
Д. Терентьев
️️️️
С. Мурихин
Замена
К. Костин
️️️️
А. Петров
Желтая карточка
В. Федорив
Желтая карточка
А. Васильев
Замена
П. Шувалов
️️️️
Н. Пеньяилильо
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Матяш
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Скворцов
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
А. Субботин
Замена
В. Федорив
️️️️
А. Морыганов
Желтая карточка
М. Смирнов
Замена
Н. Бочаров
️️️️
М. Батов
Желтая карточка
А. Петров
ГОЛ! 1:0!
А. Рябокобыленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
35
Дмитрий Ершов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Артем Морыганов
ЦЗ
98
Андрей Блынду
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
93
Евгений Смородин
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
77
Александр Петров
ЦП
2
Александр Манюков
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Амкар (мол)
14
Игорь Степанов
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
22
Антон Романенко
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
29
Андрей Андриевский
ЦФ
17
Артем Васильев
ЦФ
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
34
Никита Бочаров
ЦП
60
Павел Шувалов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
4-1-2-1-2
35
Ершов
30
Идову
98
Блынду
25
Смирнов
4
Морыганов
5
Рябокобыленко
93
Смородин
84
Кочкин
7
Тюкалов
9
Субботин
92
Скворцов
3-2-4-1
1
Зайцев
3
Костин
0
Пеньяилильо
88
Телегин
98
Петров
4
Васильев
77
Петров
2
Манюков
17
Батов
33
Мурихин
10
Матяш
93
Смородин
29
Андриевский
29
Андриевский
93
Смородин
84
Кочкин
88
Рудаков
88
Рудаков
84
Кочкин
4
Морыганов
24
Федорив
24
Федорив
4
Морыганов
9
Субботин
18
Бурмистров
18
Бурмистров
9
Субботин
92
Скворцов
17
Васильев
17
Васильев
92
Скворцов
17
Батов
34
Бочаров
34
Бочаров
17
Батов
0
Пеньяилильо
60
Шувалов
60
Шувалов
0
Пеньяилильо
77
Петров
17
Костин
17
Костин
77
Петров
2
Манюков
5
Чеминава
5
Чеминава
2
Манюков
33
Мурихин
43
Терентьев
43
Терентьев
33
Мурихин
Остались в запасе
Амкар (мол)
Зенит (мол)
22
Антон Романенко
ЦП
14
Игорь Степанов
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
23
Егор Бабурин
ВР
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
22
Антон Романенко
ЦП
14
Игорь Степанов
ВР
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Амкар (мол) - Зенит (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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