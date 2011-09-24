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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Ростов (мол)
Амкар (мол) - Ростов (мол): обзор матча 24 сентября 2011
Амкар (мол)
24.09.2011, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
3 : 1
Завершен
Ростов (мол)
27'
А. Андриевский
34'
Д. Козлов
45'
А. Субботин
48'
С. Харламов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Ростов (мол)
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
А. Романенко
Замена
Е. Смородин
️️️️
Б. Идову
Желтая карточка
А. Тумасян
Замена
А. Тумасян
️️️️
Д. Кухарчук
Замена
А. Багаев
️️️️
А. Демченко
Замена
А. Васильев
️️️️
Д. Козлов
Замена
Т. Сиротин
️️️️
А. Андриевский
Желтая карточка
А. Андриевский
Желтая карточка
А. Хагба
Желтая карточка
А. Субботин
Желтая карточка
А. Морыганов
ГОЛ! 3:1!
С. Харламов
Замена
А. Орсаев
️️️️
И. Мадилов
Замена
Е. Рудаков
️️️️
Д. Кочкин
Замена
М. Опарин
️️️️
А. Данилов
ГОЛ! 3:0!
А. Субботин
ГОЛ! 2:0!
Д. Козлов
ГОЛ! 1:0!
А. Андриевский
Желтая карточка
Д. Козлов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
35
Андрей Данилов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Артем Морыганов
ЦЗ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
22
Антон Романенко
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
10
Дмитрий Козлов
ЦП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Ростов (мол)
12
Илья Мадилов
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
17
Андрей Демченко
ЛЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
5
Антон Котенев
ЦЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Амкар (мол)
1
Михаил Опарин
ВР
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
93
Евгений Смородин
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
17
Артем Васильев
ЦФ
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
55
Александр Тумасян
ЦП
3-2-3-2
35
Данилов
4
Морыганов
5
Мьюшкович
2
Морыганов
30
Идову
18
Гаращенков
22
Романенко
84
Кочкин
10
Козлов
9
Субботин
29
Андриевский
3-2-1-1-1
12
Мадилов
5
Котенев
27
Харламов
66
Губанов
5
Мироник
17
Демченко
45
Кухарчук
32
Кулишев
70
Гурбанов
84
Кочкин
88
Рудаков
88
Рудаков
84
Кочкин
29
Андриевский
49
Сиротин
49
Сиротин
29
Андриевский
30
Идову
93
Смородин
93
Смородин
30
Идову
35
Данилов
1
Опарин
1
Опарин
35
Данилов
22
Романенко
18
Бурмистров
18
Бурмистров
22
Романенко
10
Козлов
17
Васильев
17
Васильев
10
Козлов
17
Демченко
5
Багаев
5
Багаев
17
Демченко
45
Кухарчук
55
Тумасян
55
Тумасян
45
Кухарчук
12
Мадилов
12
Орсаев
12
Орсаев
12
Мадилов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Ростов (мол)
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Амкар (мол) - Ростов (мол)
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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