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    Себастьян Пиоселье - статистика

    Полузащитник
    Имя Себастьян
    Фамилия Пиоселье
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 ноября 1978 (44 года)
    Рост 180
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арль-Авиньон 19 0 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.04.2011 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 0:2 Монако (Монако)
    20.03.2011 Был в запасе Кан (Кан) 2:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    12.03.2011 1' -59' Арль-Авиньон (Авиньон) 3:3 Лорьян (Лорьян)
    06.03.2011 59' -90' Лион (Лион) 5:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    26.02.2011 74' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 1:1 Брест (Брест)
    19.02.2011 Был в запасе Осер (Осер) 1:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
    29.01.2011 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 1:2 ПСЖ (Париж)
    15.01.2011 1' -90' Ренн (Ренн) 4:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    18.12.2010 1' -58' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    58'
    11.12.2010 66' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Лилль (Лилль)
    27.11.2010 1' -76' Валансьен (Валансьен) 3:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    72'
    21.11.2010 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 2:4 Бордо (Бордо)
    90'
    13.11.2010 77' -90' Монако (Монако) 0:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    06.11.2010 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 3:2 Кан (Кан)
    30.10.2010 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    24.10.2010 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 1:1 Лион (Лион)
    16.10.2010 1' -90' Брест (Брест) 0:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    02.10.2010 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:4 Осер (Осер)
    61'
    25.09.2010 1' -90' Монпелье (Монпелье) 3:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
    18.09.2010 1' -71' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:3 Марсель (Марсель)
    5'
    11.09.2010 Был в запасе ПСЖ (Париж) 4:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    28.08.2010 1' -62' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Ренн (Ренн)
    21.08.2010 1' -90' Тулуза (Тулуза) 2:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
    14.08.2010 1' -77' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Ланс (Ланс)
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