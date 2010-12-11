|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арль-Авиньон
|19
|0
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.04.2011
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:2
|Монако (Монако)
|20.03.2011
|Был в запасе
|Кан (Кан)
|2:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|12.03.2011
|1' -59'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|3:3
|Лорьян (Лорьян)
|06.03.2011
|59' -90'
|Лион (Лион)
|5:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|26.02.2011
|74' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:1
|Брест (Брест)
|19.02.2011
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|1:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|29.01.2011
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|15.01.2011
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|4:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|18.12.2010
|1' -58'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|58'
|11.12.2010
|66' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|27.11.2010
|1' -76'
|Валансьен (Валансьен)
|3:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|72'
|21.11.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|2:4
|Бордо (Бордо)
|90'
|13.11.2010
|77' -90'
|Монако (Монако)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|06.11.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|3:2
|Кан (Кан)
|30.10.2010
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|24.10.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:1
|Лион (Лион)
|16.10.2010
|1' -90'
|Брест (Брест)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|02.10.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:4
|Осер (Осер)
|61'
|25.09.2010
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|3:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|18.09.2010
|1' -71'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:3
|Марсель (Марсель)
|5'
|11.09.2010
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|4:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|28.08.2010
|1' -62'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Ренн (Ренн)
|21.08.2010
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|14.08.2010
|1' -77'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Ланс (Ланс)