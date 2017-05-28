Статистика по турнирам

Швейцария. Суперлига 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Кубок Африканских Наций 2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Чемпионат мира 2010