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Джамел Месба
Статистика
Джамел Месба - статистика
Завершил карьеру
9 октября 1984 (41)
#15 | Защитник
179 см | 74 кг
Алжир | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Швейцария. Суперлига 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Италия. Серия А 2013/2014
Кубок Африканских Наций 2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кротоне
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
3 : 1
28.05.2017
Лацио
88' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Ювентус
3 : 0
21.05.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кротоне
1 : 0
14.05.2017
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Пескара
0 : 1
07.05.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
1 : 2
23.04.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
1 : 1
15.04.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кротоне
2 : 1
09.04.2017
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Кротоне
0 : 1
19.03.2017
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
3 : 0
12.03.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кротоне
0 : 0
05.03.2017
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
1 : 2
26.02.2017
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
1 : 0
18.02.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
0 : 2
12.02.2017
Рома
1' - 55'
Италия. Серия А, 18 тур
Кротоне
0 : 2
08.02.2017
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
1 : 0
05.02.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
2 : 0
18.12.2016
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кротоне
1 : 1
27.11.2016
Сампдория
1' - 70'
Италия. Серия А, 13 тур
Кротоне
0 : 2
20.11.2016
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
3 : 0
06.11.2016
Кротоне
1' - 90'
14'
Италия. Серия А, 11 тур
Кротоне
2 : 0
30.10.2016
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
1 : 1
26.10.2016
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Кротоне
1 : 2
23.10.2016
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Сассуоло
2 : 1
16.10.2016
Кротоне
77' - 90'
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