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Арсенал
Михаил Левашов
Новости
€ 50 тыс
Михаил Левашов - новости
Арсенал
4 октября 1991 (34)
#36 | Вратарь
190 см | 85 кг
Россия
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Новости
Трансферы
В команде Первой лиги остался 1 вратарь до конца сезона
2025.04.16 13:39
Фото
Вратарь Левашов – лучший игрок «Арсенала» в апреле. Команда идет в РПЛ последней
2022.05.06 22:03
Левашов: «Футболисты должны получать меньше, чем сейчас. Отменил бы все затраты на профессиональный спорт»
2021.05.04 08:59
6
Левашов: «С зарплатой, как в топ-клубах РПЛ, я мог бы стать президентом Богородицка и сделать там маленькую Швейцарию»
2020.03.07 13:34
4
Левашов: «Если есть VAR, зачем тогда вообще судья»
2019.09.29 22:48
4
Левашов: «Выход в еврокубки был значимым событием для всех туляков, и мы старались»
2019.08.02 09:05
9
Левашов: «Нефтчи» не создал практически ни одного момента, кроме нашей непонятной ошибки»
2019.07.26 01:34
10
Левашов, Комбаров, Банда – в старте «Арсенала» на матч с «Динамо»; Плиев, Шиманьски, Шейдаев сыграют у гостей
2019.07.12 19:05
1
«Динамо» включилось в гонку за Левашова. В клубе нет уверенности по поводу будущего Шунина
2019.06.22 23:14
7
Кононов хочет видеть в «Спартаке» Левашова, Цорн – Гилерме
2019.06.18 20:25
27
«Локомотив» рассматривает Левашова и Крицюка в качестве замены Гилерме
2019.06.15 15:57
21
Журналист Алланазаров: «Спартак» вступил в переговоры по Левашову. Думаю, вратарь поедет с москвичами на турнир в Австрию»
2019.06.15 12:30
12
«СЭ»: «Арсенал» намерен подписать Беленова в случае ухода Левашова
2019.05.30 08:19
2
«Спартак» интересуется Левашовым и Беляевым. Кононову не нравится игра Джикии
2019.05.20 13:59
52
«Зенит» интересуется Левашовым
2019.05.14 23:53
3
«Арсенал» продлил контракт с вратарем Левашовым и представил его в виде короля из «Игры престолов»
2019.04.12 13:43
Левашов: «Кононов ввел в тульском «Арсенале» систему баллов. Кто-то бурчал, но в целом всех мотивировало»
2019.02.18 23:00
13
Вратарь «Арсенала» Левашов: «Сказал Дзюбе после игры: «Ах ты негодяй»
2018.12.04 07:19
13
Вратарь «Арсенала» Левашов: «Дзюбе пора в сборную»
2018.03.17 17:25
2
Левашов: «Арсенал» скоро, наверное, половину «Зенита» себе заберет»
2018.02.03 14:53
6
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