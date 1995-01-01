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    «Динамо» включилось в гонку за Левашова. В клубе нет уверенности по поводу будущего Шунина

    На вратаря «Арсенала» Михаила Левашова появился еще один претендент – «Динамо». Такую информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    «Локомотив» за Левашова уже борется с «Динамо», потому что там неясна ситуация с Антоном Шуниным, которого тоже по рынку предлагают», – проинформировал журналист.

    • Также заполучить Левашова желает главный тренер «Спартака» Олег Кононов.
    • Рыночная стоимость вратаря – 1 миллион евро.
    • В минувшем сезоне РПЛ вратарь провел 15 игр, пропустил 19 голов.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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