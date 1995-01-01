«Динамо» включилось в гонку за Левашова. В клубе нет уверенности по поводу будущего Шунина

На вратаря «Арсенала» Михаила Левашова появился еще один претендент – «Динамо». Такую информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
«Локомотив» за Левашова уже борется с «Динамо», потому что там неясна ситуация с Антоном Шуниным, которого тоже по рынку предлагают», – проинформировал журналист.
- Также заполучить Левашова желает главный тренер «Спартака» Олег Кононов.
- Рыночная стоимость вратаря – 1 миллион евро.
- В минувшем сезоне РПЛ вратарь провел 15 игр, пропустил 19 голов.