«Динамо» включилось в гонку за Левашова. В клубе нет уверенности по поводу будущего Шунина

На вратаря «Арсенала» Михаила Левашова появился еще один претендент – «Динамо». Такую информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«Локомотив» за Левашова уже борется с «Динамо», потому что там неясна ситуация с Антоном Шуниным, которого тоже по рынку предлагают», – проинформировал журналист.