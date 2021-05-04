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  • Левашов: «Футболисты должны получать меньше, чем сейчас. Отменил бы все затраты на профессиональный спорт»

Левашов: «Футболисты должны получать меньше, чем сейчас. Отменил бы все затраты на профессиональный спорт»

4 мая 2021, 08:59
6

Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов поделился мнением о бюджетных деньгах в футболе и больших зарплатах в топ-клубах.

– Я бы с удовольствием отменил все затраты на профессиональный спорт и тратил бы их на тех, кто нуждается, – направлял средства туда, где кому-то не хватает.

Пришел к этой мысли несколько лет назад: было бы неплохо на годочек закрыть весь спорт в России и залатать дыры там, где нужно. В регионах в основном. Отдать деньги корпораций, которые бешено поддерживают спорт, – «Лукойла», «Газпрома», «Роснефти», – людям.

Дай бог, чтобы после этого мы могли быть конкурентоспособными в мире, но еще лучше, если в стране наконец решатся многие проблемы. Это слова, которые ничего не изменят, но хочется, чтобы люди жили хорошо.

– По-твоему, зарплаты футболистов перегреты?

– Наверное, да. Игроки должны получать поменьше, чем сейчас в топ-клубах. Грустно, что между футболистами и обычными людьми существует такая разница. Но тут нужно спрашивать не с нас, а с тех, кто придумал нам столько платить.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Арсенал Левашов Михаил
Комментарии (6)
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Fusballer
1620108253
Согласен.
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Bulat Sultanov
1620110080
Ну так откажись от огромной зп первым. П..здеть каждый может
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FanatSerj
1620126339
Ну это тогда только СССР возрождать и границы закрывать, вы же все слиняете сразу, хотя ладно не все половину из вас точно никому не нужны даже за бесплатно. По мне так не надо ничего глобального придумывать, буквально 5% футболистов самыми жирными зарплатами подурезать, причем грамотно, чтобы и в Европе за них больше давать никто не хотел, вот тогда они и мотивация роста появится.
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zigbert
1620196976
Благое намерение и разговоров на эту тему было много но пока все остается на уровне разговоров.
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Hektor 84
1620758335
Ну так откажись от своей зарплаты, начни с себя. 20000 р забирай остальное обратно в кассу.
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