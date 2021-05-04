Левашов: «Футболисты должны получать меньше, чем сейчас. Отменил бы все затраты на профессиональный спорт»

Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов поделился мнением о бюджетных деньгах в футболе и больших зарплатах в топ-клубах.

– Я бы с удовольствием отменил все затраты на профессиональный спорт и тратил бы их на тех, кто нуждается, – направлял средства туда, где кому-то не хватает.

Пришел к этой мысли несколько лет назад: было бы неплохо на годочек закрыть весь спорт в России и залатать дыры там, где нужно. В регионах в основном. Отдать деньги корпораций, которые бешено поддерживают спорт, – «Лукойла», «Газпрома», «Роснефти», – людям.

Дай бог, чтобы после этого мы могли быть конкурентоспособными в мире, но еще лучше, если в стране наконец решатся многие проблемы. Это слова, которые ничего не изменят, но хочется, чтобы люди жили хорошо.

– По-твоему, зарплаты футболистов перегреты?

– Наверное, да. Игроки должны получать поменьше, чем сейчас в топ-клубах. Грустно, что между футболистами и обычными людьми существует такая разница. Но тут нужно спрашивать не с нас, а с тех, кто придумал нам столько платить.