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    Левашов: «Нефтчи» не создал практически ни одного момента, кроме нашей непонятной ошибки»

    Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов дал комментарии после первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Нефтчи» (0:1).

    «Соперник не создал практически ни одного момента, кроме нашей непонятной ошибки в конце первого тайма. Нам почему-то не хватило концентрации, хотя в конце тайма надо было ее сохранить и оставить ворота в неприкосновенности.

    Практически весь матч мы находились на половине поля соперника, но не смогли реализовать наши моменты. Будем разбираться. У нас не получилось создать стопроцентные моменты. Но были подходы. Будем смотреть и готовиться ко второй игре.

    В эпизоде с пропущенным мячом мне показалось, что бросили дальнего игрока без опеки. Все сконцентрировались на простреле. Я тоже на него пошел, но столкнулся с игроком, а мяч докатился до дальней штанги. Надо было срывать атаку в центре, ведь шла последняя минута», – сказал Левашов.

    Ответный матч между «Арсеналом» и «Нефтчи» пройдет 1 августа в Баку.

    Источник: «Матч ТВ»

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