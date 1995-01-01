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    Левашов: «Выход в еврокубки был значимым событием для всех туляков, и мы старались»

    Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов дал комментарии после ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Нефтчи» (0:3).

    «В первом тайме мы играли мы очень хорошо, создавали моменты. Нельзя сказать, что нам не хватило опыта игры в Европе. Это обычный матч, как и остальные, и я не делю их. Выход в еврокубки был значимым событием для всех туляков, и мы старались, бились.

    Пока до сих пор не осознаем, что произошло. У нас впереди важные игры в чемпионате, постараемся забыть это поражение», – поделился вратарь.

    • Общий счет противостояния – 0:4 в пользу «Нефтчи».
    • В следующем раунде клуб из Азербайджана сыграет с командой «Бней-Иегуда» из Израиля.

    Левашов: «Нефтчи» не создал практически ни одного момента, кроме нашей непонятной ошибки»

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 09:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2757

      Дядя Серёжа 37 минут назад

      Может Арсеналу переименоваться в Калашников?
      Беспроигрышный вариант.

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