Левашов: «Выход в еврокубки был значимым событием для всех туляков, и мы старались»

Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов дал комментарии после ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Нефтчи» (0:3).

«В первом тайме мы играли мы очень хорошо, создавали моменты. Нельзя сказать, что нам не хватило опыта игры в Европе. Это обычный матч, как и остальные, и я не делю их. Выход в еврокубки был значимым событием для всех туляков, и мы старались, бились.

Пока до сих пор не осознаем, что произошло. У нас впереди важные игры в чемпионате, постараемся забыть это поражение», – поделился вратарь.

Общий счет противостояния – 0:4 в пользу «Нефтчи».

В следующем раунде клуб из Азербайджана сыграет с командой «Бней-Иегуда» из Израиля.

Левашов: «Нефтчи» не создал практически ни одного момента, кроме нашей непонятной ошибки»