Левашов: «Если есть VAR, зачем тогда вообще судья»

Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов после матча 11 тура РПЛ против «Краснодара» (0:2) поговорил о системе видеопомощи арбитрам. Игрок не понимает, зачем на поле судьи.

«Пенальти на Ари? Раз судья не стал смотреть VAR в этом моменте, значит, был уверен, что это пенальти.

Я скептически отношусь к VAR. Если эта система есть, зачем тогда вообще наличие судьи. Может, дань традициям. Зрелищность футбола чуть теряется», – полагает вратарь.