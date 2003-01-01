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    Левашов: «Если есть VAR, зачем тогда вообще судья»

    Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов после матча 11 тура РПЛ против «Краснодара» (0:2) поговорил о системе видеопомощи арбитрам. Игрок не понимает, зачем на поле судьи.

    «Пенальти на Ари? Раз судья не стал смотреть VAR в этом моменте, значит, был уверен, что это пенальти.

    Я скептически отношусь к VAR. Если эта система есть, зачем тогда вообще наличие судьи. Может, дань традициям. Зрелищность футбола чуть теряется», – полагает вратарь.

    • Ари был признан лучшим игроком матча.
    • «Краснодар» поднялся на четвертое место в РПЛ.
    • «Арсенал» занимает восьмую строчку (выше «Спартака»).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +323

      Lilipyt 17 минут назад

      Вот, что верно, так-то что судьи обленились с VAR. В матче Локо-Зен Вилков был в метре и не заметил как Жоао Марио зацепил сзади Дриусси после чего ЖД забили. Но после того как судья посмотрел повтор гол был отменен. Такое происходит не в первый раз. Человек стоит в МЕТРЕ и не видит как происходит нарушение, отвратительно!!!!

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      Рейтинг: +3360

      paracetamol 21 минуту назад

      С Зенитом 2 гола отменили, ну а вы кто? Еще ВАР на вас смотреть! Быков надо было подержать, чтобы в ЛЕ опять не описались всухую. Это понимать надо!

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