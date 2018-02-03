Левашов: «Арсенал» скоро, наверное, половину «Зенита» себе заберет»

Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов прокомментировал подписание «оружейниками» нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Напомним, 29-летний форвард, также как и защитник петербуржцев Иван Новосельцев, будет выступать за «Арсенал» на правах аренды до конца сезона.

«Скоро, наверное, половину «Зенита» себе заберем, переведем в команду. Не знаю кому это будет лучше: нам или другим командам. Но ничего, ребята с громкими фамилиями. Артем Дзюба – знаменитый игрок. Для тульского «Арсенала» это хорошее приобретение.

Трансферная кампания продолжается, знаю, что в команду ищут еще игроков. В структуре «Арсенала» нахожусь седьмой год. Когда с Дзюбой ехали в автобусе на матч, он, наверное, больше рассказал, чем я за шесть лет в команде. Очень много всего рассказывает по делу, ничего такого в этом нет. Никого не обижает. Рассказывает о своей жизни. Инсайды из «Зенита»? Нет», – сказал Левашов.