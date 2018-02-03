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    Левашов: «Арсенал» скоро, наверное, половину «Зенита» себе заберет»

    Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов прокомментировал подписание «оружейниками» нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    Напомним, 29-летний форвард, также как и защитник петербуржцев Иван Новосельцев, будет выступать за «Арсенал» на правах аренды до конца сезона.

    «Скоро, наверное, половину «Зенита» себе заберем, переведем в команду. Не знаю кому это будет лучше: нам или другим командам. Но ничего, ребята с громкими фамилиями. Артем Дзюба – знаменитый игрок. Для тульского «Арсенала» это хорошее приобретение.

    Трансферная кампания продолжается, знаю, что в команду ищут еще игроков. В структуре «Арсенала» нахожусь седьмой год. Когда с Дзюбой ехали в автобусе на матч, он, наверное, больше рассказал, чем я за шесть лет в команде. Очень много всего рассказывает по делу, ничего такого в этом нет. Никого не обижает. Рассказывает о своей жизни. Инсайды из «Зенита»? Нет», – сказал Левашов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.02.2018 14:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 3 февраля 2018, 19:44

      Пристроили игрока -- будем надеяться , что поможет и себя покажет !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 3 февраля 2018, 18:03

      Зенит?... Арсенал - это фарм московских клубов...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 февраля 2018, 16:47

      всё выложил в автобусе по делу и не по делу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 февраля 2018, 15:49

      Теперь в Арсенале будет не скучно и на игры будут выходить с огоньком!))
      Артём балагур, но может ещё и роль нападающего вспомнит!))
      Арсеналу удачи, не смотря ни на что!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 3 февраля 2018, 15:42

      Хотелось бы чтобы Дзюба действительно помогал команде, а не отбывал срок аренды.

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 февраля 2018, 15:19

      Дзюба игрок знаменитый. Знаменитость - это его цель по жизни

      0
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