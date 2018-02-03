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  • Левашов: «Арсенал» скоро, наверное, половину «Зенита» себе заберет»

Левашов: «Арсенал» скоро, наверное, половину «Зенита» себе заберет»

3 февраля 2018, 14:53
6

Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов прокомментировал подписание «оружейниками» нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Напомним, 29-летний форвард, также как и защитник петербуржцев Иван Новосельцев, будет выступать за «Арсенал» на правах аренды до конца сезона.

«Скоро, наверное, половину «Зенита» себе заберем, переведем в команду. Не знаю кому это будет лучше: нам или другим командам. Но ничего, ребята с громкими фамилиями. Артем Дзюба – знаменитый игрок. Для тульского «Арсенала» это хорошее приобретение.

Трансферная кампания продолжается, знаю, что в команду ищут еще игроков. В структуре «Арсенала» нахожусь седьмой год. Когда с Дзюбой ехали в автобусе на матч, он, наверное, больше рассказал, чем я за шесть лет в команде. Очень много всего рассказывает по делу, ничего такого в этом нет. Никого не обижает. Рассказывает о своей жизни. Инсайды из «Зенита»? Нет», – сказал Левашов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Дзюба Артем Левашов Михаил
Комментарии (6)
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APchelov
1517660374
Дзюба игрок знаменитый. Знаменитость - это его цель по жизни
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polt
1517661769
Хотелось бы чтобы Дзюба действительно помогал команде, а не отбывал срок аренды.
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insider_retro
1517662156
Теперь в Арсенале будет не скучно и на игры будут выходить с огоньком!)) Артём балагур, но может ещё и роль нападающего вспомнит!)) Арсеналу удачи, не смотря ни на что!!
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Полная Канистра
1517665642
всё выложил в автобусе по делу и не по делу
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BarStep
1517670207
Зенит?... Арсенал - это фарм московских клубов...
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Zenmaster
1517676291
Пристроили игрока -- будем надеяться , что поможет и себя покажет !!!
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