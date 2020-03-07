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  • Левашов: «С зарплатой, как в топ-клубах РПЛ, я мог бы стать президентом Богородицка и сделать там маленькую Швейцарию»

Левашов: «С зарплатой, как в топ-клубах РПЛ, я мог бы стать президентом Богородицка и сделать там маленькую Швейцарию»

7 марта 2020, 13:34
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Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов ответил на вопросы о возможном переходе в более статусный российский клуб.

– Этим летом только ленивый не говорил, что вы перейдете в один из российских топ-клубов. Почему этого не произошло?

– Можно сказать, что одновременно все новости были правдивыми, с другой стороны, все было фейком. У нас же каждое трансферное окно людей отправляют то в «Манчестер Сити», то в «Тоттенхэм»... Вы должны знать, как рождаются слухи. В любом клубе на усиление одной позиции рассматривают минимум пять человек. Знаю, что входил в такой шорт-лист многих команд. Но ты можешь быть в списке на второй позиции, а можешь быть на пятой. А, может быть, фамилии рисуют по кругу или в строчку.

Знаю, что со стороны нового тренерского штаба «Спартака» ко мне был интерес. Но ни из «Арсенала», ни агент ко мне с конкретным контрактом не подходили. Конкретики не было. Агент меня спросил перед летним трансферным окном, что я думаю по поводу интереса ко мне со стороны других клубов. Сказал, что хочу остаться в Туле. «Арсенал» и Тула для меня – не просто работа или карьера, а жизнь.

Честно, возможный уход из «Арсенала» был бы для меня в любом возрасте большим стрессом. Не знаю, справился ли бы с ним. Надо трезво оценивать свои возможности и сопоставлять все «за и против». С удовольствием бы провел всю свою карьеру в «Арсенале». Если это еще совпадет с карьерой в РПЛ, то вообще скажу, что моя жизнь – сказка, песня, фантастика.

– Неужели вас не манят бренды «Спартак», «Зенит», «Локомотив», ЦСКА?

– Конечно, хочется зарабатывать по 10 миллионов долларов в год. Я дурак что ли отказываться от таких денег? С такой зарплатой мог бы стать президентом Богородицка. Купить весь город, обнести его стеной и сделать там маленькую Швейцарию, где все бы жили счастливо. Честно говоря, не понимаю, куда человек за одну жизнь может потратить столько денег. Прикольно было бы попробовать, но все равно на 99,9 процентов остался бы в Туле.

  • В прошлом году сообщалось об интересе к Левашову со стороны «Спартака», «Динамо», «Локомотива» и «Зенита».
  • Голкипер родился в городе Богородицк (Тульская область).
  • В «Арсенале» он оказался в 2012 году и сначала выступал за дубль в ЛФК.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Арсенал Левашов Михаил
Комментарии (4)
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AHTUNGBOL
1583584193
Странные слова, расценивать переход в топ-клуб только со стороны денег.., а как же поиграть в еврокубках - это ведь для профессионального футболиста должно быть выше, чем сидеть в условной Туле и мечтать там закончить карьеру...
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Иван Петров 1986
1583591635
Я сам родом из Богородицка - городка в Тульской области - , но как - то неохота жить за забором у Левашова. В России все хотят рулить, а делать ничего, кроме как воровать, не умеют.
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Hektor 84
1583612396
Слава Богу что кононову не дали притянуть этого упыря в спартак.
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