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    Левашов: «С зарплатой, как в топ-клубах РПЛ, я мог бы стать президентом Богородицка и сделать там маленькую Швейцарию»

    Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов ответил на вопросы о возможном переходе в более статусный российский клуб.

    – Этим летом только ленивый не говорил, что вы перейдете в один из российских топ-клубов. Почему этого не произошло?

    – Можно сказать, что одновременно все новости были правдивыми, с другой стороны, все было фейком. У нас же каждое трансферное окно людей отправляют то в «Манчестер Сити», то в «Тоттенхэм»... Вы должны знать, как рождаются слухи. В любом клубе на усиление одной позиции рассматривают минимум пять человек. Знаю, что входил в такой шорт-лист многих команд. Но ты можешь быть в списке на второй позиции, а можешь быть на пятой. А, может быть, фамилии рисуют по кругу или в строчку.

    Знаю, что со стороны нового тренерского штаба «Спартака» ко мне был интерес. Но ни из «Арсенала», ни агент ко мне с конкретным контрактом не подходили. Конкретики не было. Агент меня спросил перед летним трансферным окном, что я думаю по поводу интереса ко мне со стороны других клубов. Сказал, что хочу остаться в Туле. «Арсенал» и Тула для меня – не просто работа или карьера, а жизнь.

    Честно, возможный уход из «Арсенала» был бы для меня в любом возрасте большим стрессом. Не знаю, справился ли бы с ним. Надо трезво оценивать свои возможности и сопоставлять все «за и против». С удовольствием бы провел всю свою карьеру в «Арсенале». Если это еще совпадет с карьерой в РПЛ, то вообще скажу, что моя жизнь – сказка, песня, фантастика.

    – Неужели вас не манят бренды «Спартак», «Зенит», «Локомотив», ЦСКА?

    – Конечно, хочется зарабатывать по 10 миллионов долларов в год. Я дурак что ли отказываться от таких денег? С такой зарплатой мог бы стать президентом Богородицка. Купить весь город, обнести его стеной и сделать там маленькую Швейцарию, где все бы жили счастливо. Честно говоря, не понимаю, куда человек за одну жизнь может потратить столько денег. Прикольно было бы попробовать, но все равно на 99,9 процентов остался бы в Туле.

    • В прошлом году сообщалось об интересе к Левашову со стороны «Спартака», «Динамо», «Локомотива» и «Зенита».
    • Голкипер родился в городе Богородицк (Тульская область).
    • В «Арсенале» он оказался в 2012 году и сначала выступал за дубль в ЛФК.

    Источник: Sportbox

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1085

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Странные слова, расценивать переход в топ-клуб только со стороны денег.., а как же поиграть в еврокубках - это ведь для профессионального футболиста должно быть выше, чем сидеть в условной Туле и мечтать там закончить карьеру...

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      Рейтинг: +4683

      Владислав Vlad > AHTUNGBOL 36 минут назад

      Ты сам задал и сам ответил на вопрос. Значит - вопрос был верным.
      Ключевые слова вопроса - Это ведь для ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО футболиста должно быть выше.
      Да, для профессионала переход в топ клуб - это не ради денег. Но только для профессионала.)))

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