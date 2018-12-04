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    • Вратарь «Арсенала» Левашов: «Сказал Дзюбе после игры: «Ах ты негодяй»

    Вратарь «Арсенала» Левашов: «Сказал Дзюбе после игры: «Ах ты негодяй»

    Голкипер «Арсенала» Михаил Левашов рассказал об общении с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой после матча 16 тура РПЛ (4:2). Нападающий в первом полугодии выступал за туляков.

    – Дзюба, конечно, нагнетал, играл в своем стиле. Он всегда классный , молодец. К нему какие вопросы?

    – Успели поговорить с ним после игры?

    – Перед матчем перекинулись парой фраз. Мы сегодня начали матч на непривычной для себя половине поля. Обычно первый тайм проводим у южной трибуны, а на сей раз у северной.

    Мне показалось, что именно Дзюба подсказал Анюкову, чтобы «Зенит» выбрал «нашу» половину поля. Хотел сбить нас с толку. Ну я Артему и сказал: «Ах ты негодяй, какой хитрый» (смеется). Ну и по ходу игры парой фраз перекинулись. Заметил ему: «Дзюба, вы свое еще возьмете, по-братски».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.12.2018 07:19
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 4 декабря 2018, 14:15

      Дзюба пожелел своих бывших одноклубников.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 4 декабря 2018, 12:53

      Молодцы, порадовали, жаль по матч тв не показали, ведь после весенних 3:3 могли ожидать красивый живой футбол... вся страна посмотрела бы.....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 декабря 2018, 10:23

      Вратарь «Арсенала» Левашов: «Сказал Дзюбе после игры: «Ах ты негодяй» не мог забить мне гол...))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 4 декабря 2018, 10:04

      ...восхищён Арсеналом!!! Жду,когда мой РУБИН будет так играть!

      3
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      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > FaTeK1945ru 4 декабря 2018, 18:24

      Я в этом сезоне уже не жду...
      Навас стареет,перспективную замену надо искать..
      Полоз в аренде,хотя и толку от него мало в этом сезоне,но наигрывать смысла нет,всё равно уйдёт..
      Радует Хорен,но он тоже ростовский.. Карпин не продаст.. Подберёзкин замер в развитии, Камболов становится похожим на балласт, Азмуна выгоднее будет продать и что- то купить, видимо проклятье казанцев не даёт ему выйти на прежний уровень... Бухаров,да простит меня Саня, в лучшем случае головой с углового забьёт, но сколько тех угловых за матч? Два? Или три?
      Даже Кудряш здорово сдал...
      Рубину нужен СОЗИДАТЕЛЬ,УМЕЮЩИЙ ДАТЬ ПАС...
      И тот, кто хочет ЗАБИТЬ, обостряя ситуацию... А у нас-пасы назад и поперёк..
      Рубин не скоро будет так играть... У него ДЕСЯТЬ НИЧЬИХ...

      0
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 4 декабря 2018, 09:40

      Какие молодцы! Преподали урок "звездам". Сколько шума наделали в нашем футболе.

      6
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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 > владимир миронов 4 декабря 2018, 10:01

      каким звёздам в Зените сейчас даже звёздочек нет одни кривоногие и тренер такой средний хотя для таких вот игрочишек в самый раз

      0
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      Рейтинг: +12624

      Вомбат > Garrincha58 4 декабря 2018, 10:37

      Состав действительно средний у Зенита даже по меркам РПЛ. За вычетом Паредеса и Дриусси (которые вчера игру провалили), если не считать выдохшихся Дзюбы и Кузяева, игроки Зенита не сильнее, чем у Арсенала. А вот тренер как раз не средний. Со средним тренером и этим составом пределом мечтаний Зенита было бы 3-4 место. А с Семаком мы еще поборемся за золото, если ему удастся удержать и вновь мотивировать Паредеса и Дриусси.

      3
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 4 декабря 2018, 09:38

      Арсенал молодцы!!! 0пустили Полено на землю

      3
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      Рейтинг: +1712

      Sviro 4 декабря 2018, 09:05

      В своё время КС называли "грозой авторитетов" Частенько выигрывали у оповых команд. Сейчас нас никто не боится. На своём поле равным по силе командам проигрываем. Причём с тремя голами. Молодцы, Арсенал! Хотя против Зенита ничего не имею.

      9
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      Рейтинг: +33712

      oyabun 4 декабря 2018, 07:55

      Видели, как Левашов после финального свистка праздновал победу? Как будто Лигу Чемпионов выиграли, не меньше ) Ну, парни, молодцы! Провели свой лучший матч, наверное, в первой половине сезона.

      14
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 > oyabun 4 декабря 2018, 08:27

      Видели, видимо сам до конца не поверил!

      7
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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru > oyabun 4 декабря 2018, 10:07

      ...молодец Левашов,относительно правой половины поля или левой ты перегнул---какая разница на какой половине начинать матч?

      2
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