Вратарь «Арсенала» Левашов: «Сказал Дзюбе после игры: «Ах ты негодяй»

Голкипер «Арсенала» Михаил Левашов рассказал об общении с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой после матча 16 тура РПЛ (4:2). Нападающий в первом полугодии выступал за туляков.

– Дзюба, конечно, нагнетал, играл в своем стиле. Он всегда классный , молодец. К нему какие вопросы?

– Успели поговорить с ним после игры?

– Перед матчем перекинулись парой фраз. Мы сегодня начали матч на непривычной для себя половине поля. Обычно первый тайм проводим у южной трибуны, а на сей раз у северной.

Мне показалось, что именно Дзюба подсказал Анюкову, чтобы «Зенит» выбрал «нашу» половину поля. Хотел сбить нас с толку. Ну я Артему и сказал: «Ах ты негодяй, какой хитрый» (смеется). Ну и по ходу игры парой фраз перекинулись. Заметил ему: «Дзюба, вы свое еще возьмете, по-братски».