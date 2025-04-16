В команде Первой лиги остался 1 вратарь до конца сезона

«Сокол» готовит письмо в РФС с просьбой дозаявить вратаря вне трансферного окна. Сейчас в распоряжении саратовцев остался только один голкипер 23-летний Тимур Крайков.

Основной вратарь «Сокола» Петр Косаревский восстанавливается после операции, а его сменщик Никита Карабашев получил перелом челюсти в игре прошлого тура с «Родиной» после столкновения с Георгием Юдинцевым. Вместо Карабашева в той игре вышел Крайков, дебютировавший в Первой лиге.

«Сокол» уже сделал запрос в «Арсенал», чтобы подписать 33-летнего Михаила Левашова. Сам голкипер дал согласие на переход и туляки тоже не возражают против этого.