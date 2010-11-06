Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ирэ - статистика

Завершил карьеру
13 сентября 1989 (37)
#20 | Полузащитник
183 см | 77 кг
Кот-д'Ивуар
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мордовия
19
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Мордовия
2 : 0
06.11.2010
Волга
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Мордовия
1 : 2
03.11.2010
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 2
27.10.2010
Мордовия
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Химки
0 : 3
23.10.2010
Мордовия
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Авангард
1 : 1
06.10.2010
Мордовия
1' - 90'
40'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Салют
1 : 1
03.10.2010
Мордовия
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Мордовия
1 : 1
28.09.2010
Волгарь
65' - 90'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Мордовия
3 : 1
25.09.2010
Ротор
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Краснодар
4 : 1
03.09.2010
Мордовия
1' - 78'
55'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Мордовия
3 : 2
24.08.2010
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Мордовия
1 : 0
21.08.2010
Шинник
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Сочи
1 : 3
13.08.2010
Мордовия
86' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Балтика
2 : 2
10.08.2010
Мордовия
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Мордовия
1 : 1
30.07.2010
Урал
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Волга
3 : 0
09.07.2010
Мордовия
46' - 90'
55'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
КАМАЗ
2 : 1
06.07.2010
Мордовия
88' - 90'
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Мордовия
3 : 0
26.06.2010
Кубань (ЛФЛ)
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Мордовия
2 : 1
23.06.2010
Химки
1' - 55'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Луч
2 : 0
15.06.2010
Мордовия
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Мордовия
0 : 1
04.06.2010
Авангард
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Мордовия
0 : 1
01.06.2010
Салют
1' - 80'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Ротор
0 : 6
24.05.2010
Мордовия
1' - 81'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Мордовия
1 : 2
02.05.2010
Краснодар
55' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Динамо Бр
0 : 0
21.04.2010
Мордовия
1' - 88'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Шинник
0 : 0
18.04.2010
Мордовия
1' - 69'
65'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Мордовия
1 : 0
13.04.2010
Балтика
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Мордовия
2 : 1
10.04.2010
Сочи
1' - 70'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Иртыш
0 : 0
30.03.2010
Мордовия
74' - 90'
Главные новости
«Относятся как к ребенку»: игроки «Галатасарая» игнорируют Батракова
13:38
2
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
7
Григорян поставил крест на Батракове
12:55
7
Актер Бурунов дал совет Игдисамову из ЦСКА
12:11
7
Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
2
«Зажали мне 60 тысяч»: Аршавин впервые откровенно рассказал, почему не перешел в «Спартак»
11:48
4
В Турции разъярены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
11:43
2
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
10:59
5
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
1
Друг Шевалье заявил, что игрок из-за Сафонова состарился на 10 лет
10:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+