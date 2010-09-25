Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Ротор
Мордовия - Ротор: обзор матча 25 сентября 2010
Мордовия
25.09.2010, суббота, 18:00
Россия. Первый дивизион, 32 тур
3 : 1
Завершен
Ротор
19'
К. Панченко
26'
Р. Мухаметшин
82'
С. Прокофьев
21'
С. Михайлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Ротор
Желтая карточка
А. Дутов
Замена
М. Жестков
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
М. Маркосов
️️️️
И. Каньенда
Желтая карточка
И. Каньенда
Замена
Д. Соболев
️️️️
Э. Танделов
ГОЛ! 3:1!
С. Прокофьев
Пас отдал
Р. Мухаметшин
Замена
В. Борисов
️️️️
А. Савин
Замена
С. Прокофьев
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
Д. Сысуев
️️️️
К. Панченко
Желтая карточка
С. Михайлов
ГОЛ! 2:1!
Р. Мухаметшин
Желтая карточка
Н. Олеников
Желтая карточка
А. Симчевич
ГОЛ! 1:1!
С. Михайлов
ГОЛ! 1:0!
К. Панченко
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Андрей Рыжиков
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Ротор
1
Андрей Чичкин
ВР
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
19
Сергей Михайлов
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
33
Исо Каньенда
ЦФ
18
Александр Савин
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Шевченко
Мордовия
24
Константин Зайцев
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
20
Ирэ
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
23
Владимир Смирнов
ЦП
18
Сергей Шудров
ЦП
7
Виктор Борисов
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
4-1-3-2
1
Рыжиков
87
Симчевич
3
Мулдаров
22
Будников
22
Шабаев
66
Дутов
9
Мухаметшин
40
Кулешов
17
Танделов
8
Панченко
23
Мухаметшин
3-2-1-1-3
1
Чичкин
3
Олеников
32
Трифонов
23
Могилевский
15
Житников
14
Епифанов
19
Михайлов
22
Шестаков
13
Дорожкин
18
Савин
33
Каньенда
17
Танделов
7
Соболев
7
Соболев
17
Танделов
8
Панченко
8
Сысуев
8
Сысуев
8
Панченко
9
Мухаметшин
71
Жестков
71
Жестков
9
Мухаметшин
23
Мухаметшин
11
Прокофьев
11
Прокофьев
23
Мухаметшин
18
Савин
7
Борисов
7
Борисов
18
Савин
33
Каньенда
9
Маркосов
9
Маркосов
33
Каньенда
Остались в запасе
Мордовия
Ротор
20
Ирэ
ЦП
24
Константин Зайцев
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
Главный тренер
Федор Щербаченко
23
Владимир Смирнов
ЦП
18
Сергей Шудров
ЦП
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Шевченко
Остались в запасе
20
Ирэ
ЦП
24
Константин Зайцев
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
Остались в запасе
23
Владимир Смирнов
ЦП
18
Сергей Шудров
ЦП
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Виталий Шевченко
Статистика матча Мордовия - Ротор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Стадион:
Светотехника (снесен)
Новости команд
Все
Мордовия
Ротор
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Торпедо» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Ротора» на победу в матче 15-го тура
22 октября
Заявление «Торпедо» о срыве матча-открытия нового стадиона
21 октября
4
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Торпедо» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Ротора» на победу в матче 15-го тура
22 октября
Заявление «Торпедо» о срыве матча-открытия нового стадиона
21 октября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+