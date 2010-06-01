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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Салют
Мордовия - Салют: обзор матча 01 июня 2010
Мордовия
01.06.2010, вторник, 18:00
Россия. Первый дивизион, 13 тур
0 : 1
Завершен
Салют
79'
В. Булыга (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Салют
Желтая карточка
Е. Шипицин
Желтая карточка
Д. Ткачук
Замена
Э. Лусикян
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
А. Дутов
️️️️
Ирэ
Замена
Д. Ткачук
️️️️
Н. Замалиев
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Булыга
Замена
Д. Клопков
️️️️
В. Лешонок
Желтая карточка
М. Будников
Замена
П. Дорохин
️️️️
Э. Танделов
Замена
В. Левшин
️️️️
Ю. Роденков
Желтая карточка
В. Старков
Замена
Р. Корян
️️️️
Д. Сысуев
Желтая карточка
А. Мулдаров
Замена
А. Горин
️️️️
И. Жирный
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Андрей Рыжиков
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
20
Ирэ
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Салют
31
Александр Беленов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
10
Виталий Булыга
ЛП
7
Максим Шевченко
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Репринцев
Мордовия
7
Алексей Шебанов
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
5
Юлиан Ерхан
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
11
Эдуард Лусикян
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
9
Руслан Корян
ЦФ
Салют
16
Сергей Котов
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
32
Владимир Левшин
ЛВ
2
Амзор Айларов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
3-4-2
1
Рыжиков
3
Мулдаров
22
Будников
22
Шабаев
9
Мухаметшин
20
Ирэ
40
Кулешов
17
Танделов
8
Панченко
8
Сысуев
3-5-1-1
31
Беленов
25
Жирный
21
Бутырин
17
Старков
9
Лешонок
13
Замалиев
21
Коробкин
25
Шипицин
10
Булыга
7
Шевченко
93
Роденков
9
Мухаметшин
11
Лусикян
11
Лусикян
9
Мухаметшин
20
Ирэ
66
Дутов
66
Дутов
20
Ирэ
17
Танделов
21
Дорохин
21
Дорохин
17
Танделов
8
Сысуев
9
Корян
9
Корян
8
Сысуев
25
Жирный
41
Горин
41
Горин
25
Жирный
9
Лешонок
44
Клопков
44
Клопков
9
Лешонок
13
Замалиев
31
Ткачук
31
Ткачук
13
Замалиев
93
Роденков
32
Левшин
32
Левшин
93
Роденков
Остались в запасе
Мордовия
Салют
7
Алексей Шебанов
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
5
Юлиан Ерхан
ЦЗ
Главный тренер
Марат Мустафин
2
Амзор Айларов
ЦП
16
Сергей Котов
ВР
66
Йован Танасиевич
ПЗ
Главный тренер
Андрей Репринцев
Остались в запасе
7
Алексей Шебанов
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
5
Юлиан Ерхан
ЦЗ
Остались в запасе
2
Амзор Айларов
ЦП
16
Сергей Котов
ВР
66
Йован Танасиевич
ПЗ
Главный тренер
Марат Мустафин
Главный тренер
Андрей Репринцев
Статистика матча Мордовия - Салют
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Стадион:
Светотехника (снесен)
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