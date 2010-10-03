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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Мордовия
Салют - Мордовия: обзор матча 03 октября 2010
Салют
03.10.2010, воскресенье, 18:30
Россия. Первый дивизион, 33 тур
1 : 1
Завершен
Мордовия
87'
С. Кушов (П)
66'
Р. Мухаметшин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Мордовия
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Кушов
Желтая карточка
А. Мулдаров
Замена
Д. Санников
️️️️
А. Григорян
Замена
Д. Сысуев
️️️️
Р. Мухаметшин
Желтая карточка
А. Рыжиков
Замена
В. Левшин
️️️️
Е. Луценко
Замена
Д. Ткачук
️️️️
Ю. Роденков
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Мухаметшин
Желтая карточка
В. Чочиев
Желтая карточка
М. Будников
Замена
А. Горин
️️️️
И. Жирный
Замена
С. Прокофьев
️️️️
К. Панченко
Желтая карточка
Ю. Кулешов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
16
Сергей Котов
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
32
Виталий Чочиев
ЛП
5
Сергей Кушов
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
10
Артур Григорян
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Быков
Мордовия
1
Андрей Рыжиков
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
20
Ирэ
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Салют
1
Евгений Шамрин
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
41
Александр Горин
ЛЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
32
Владимир Левшин
ЛВ
30
Дмитрий Санников
ЦП
4
Илья Калашников
ЦП
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
64
Владимир Сандркин
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
2-4-1-3
16
Котов
28
Байрыев
25
Жирный
32
Чочиев
5
Кушов
21
Коробкин
77
Афанасьев
15
Лайзанс
93
Роденков
48
Луценко
10
Григорян
3-1-3-2
1
Рыжиков
3
Мулдаров
22
Будников
87
Симчевич
66
Дутов
20
Ирэ
40
Кулешов
9
Мухаметшин
23
Мухаметшин
8
Панченко
10
Григорян
30
Санников
30
Санников
10
Григорян
25
Жирный
41
Горин
41
Горин
25
Жирный
93
Роденков
31
Ткачук
31
Ткачук
93
Роденков
48
Луценко
32
Левшин
32
Левшин
48
Луценко
23
Мухаметшин
8
Сысуев
8
Сысуев
23
Мухаметшин
8
Панченко
11
Прокофьев
11
Прокофьев
8
Панченко
Остались в запасе
Салют
Мордовия
4
Илья Калашников
ЦП
1
Евгений Шамрин
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
Главный тренер
Юрий Быков
64
Владимир Сандркин
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
1
Денис Шебанов
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
71
Максим Жестков
ПП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
4
Илья Калашников
ЦП
1
Евгений Шамрин
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
Остались в запасе
64
Владимир Сандркин
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
1
Денис Шебанов
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
71
Максим Жестков
ПП
Главный тренер
Юрий Быков
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Салют - Мордовия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гончар
(Сочи)
Стадион:
Салют
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