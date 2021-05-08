Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Юрий Пугачев
Статистика
Юрий Пугачев - статистика
Завершил карьеру
25 февраля 1991 (35)
#10 | Нападающий
179 см | 72 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2015/2016
Россия. Кубок 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волгарь
14
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 41 тур
Волгарь
1 : 1
08.05.2021
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Торпедо
1 : 0
02.05.2021
Волгарь
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Волгарь
1 : 1
28.04.2021
Шинник
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Факел
1 : 1
24.04.2021
Волгарь
1' - 61'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волгарь
0 : 1
12.04.2021
Крылья Советов
81' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волгарь
1 : 0
03.04.2021
Алания
Был в запасе
90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Волгарь
2 : 1
24.03.2021
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волгарь
2 : 1
14.03.2021
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Волгарь
1 : 1
06.03.2021
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Волгарь
2 : 1
29.11.2020
Чайка
1' - 63'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
0 : 1
25.11.2020
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Велес
1 : 0
21.11.2020
Волгарь
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Волгарь
0 : 0
15.11.2020
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
3 : 2
07.11.2020
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
2 : 1
28.10.2020
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Волгарь
2 : 0
24.10.2020
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Волгарь
0 : 0
13.10.2020
Текстильщик
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Волгарь
3 : 1
04.10.2020
Нефтехимик
71' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Динамо Бр
0 : 1
27.09.2020
Волгарь
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Волгарь
1 : 1
23.09.2020
Иртыш
1' - 54'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Томь
1 : 3
19.09.2020
Волгарь
1' - 82'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
1 : 0
13.09.2020
Чертаново
86' - 90'
86'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Нижний Новгород
1 : 0
09.09.2020
Волгарь
75' - 90'
85'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волгарь
1 : 1
05.09.2020
Енисей
88' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
1 : 2
12.08.2020
Велес
81' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волгарь
3 : 0
01.08.2020
Краснодар-2
Был в запасе
Главные новости
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
4
Григорян поставил крест на Батракове
12:55
4
Актер Бурунов дал совет Игдисамову из ЦСКА
12:11
6
Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
2
«Зажали мне 60 тысяч»: Аршавин впервые откровенно рассказал, почему не перешел в «Спартак»
11:48
4
В Турции разъярены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
11:43
2
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
10:59
5
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
1
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
1
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+